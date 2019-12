Pearl Jam wracają do Polski. Koncert w Krakowie! [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Amerykański zespół Pearl Jam opublikował szczegóły letniej europejskiej trasy koncertowej. Grupa zagra również w Polsce.

Pearl Jam działa na scenie od 1990 roku /Roberto Silvino/NurPhoto /Getty Images

Trasa będzie obejmować trzynaście koncertów, które odbędą się m.in. w Niemczech, Szwecji, Francji i Polsce.

Pierwszy koncert w ramach trasy zaplanowany jest na 23 czerwca we Frankfurcie, ostatni natomiast odbędzie się 22 lipca w Amsterdamie. W ramach torunee przewidziane są także cztery festiwale: Lollapalooza Stockholm (Szwecja), Lollapalooza Paris (Francja), Rock Werchter (Belgia) oraz American Express Presents BST Hyde Park (Wielka Brytania).

Amerykanom w trasie towarzyszyć będą zespoły: Pixies, IDLES i White Reaper.

Koncert w Polsce zaplanowany jest na 13 lipca 2020 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety na koncerty trafią do sprzedaży 7 grudnia (sobota) o godzinie 11.

Szczegóły trasy Pearl Jam w 2020 roku:

23.06 - Frankfurt (Niemcy), Festhalle; gość specjalny: IDLES

25.06 - Berlin (Niemcy), Waldbühne; gość specjalny: IDLES

27.06 - Sztokholm (Szwecja), Lollapalooza Stockholm

29.06 - Kopenhaga (Dania), Royal Arena; gość specjalny: IDLES

2.07 - Werchter (Belgia), Rock Werchter Festival

5.07 - Imola (Włochy), Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari; gość specjalny: Pixies

7.07 - Wiedeń (Austria), Wiener Stadthalle; gość specjalny: White Reaper

10.07 - Londyn (Anglia), American Express presents BST Hyde Park

13.07 - Kraków (Polska), TAURON Arena; gość specjalny: White Reaper

15.07 - Budapeszt (Węgry), Budapest Arena; gość specjalny: White Reaper

17.07 - Zurych (Szwajcaria), Hallenstadion; gość specjalny: White Reaper

19.07 - Paryż (Francja), Lollapalooza Paris

22.07 - Amsterdam (Holandia), Ziggo Dome; gość specjalny: White Reaper.

Pearl Jam to amerykański zespół grunge'owy założony w 1990 roku. Pierwszy koncert zagrali 22 października tego samego roku. Na koncie mają dziesięć albumów studyjnych. Od początku kariery cieszą się uznaniem krytyków i fanów. W 2017 roku trafili do Rock and Roll Hall od Fame.