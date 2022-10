Podczas koncertu "Daj to głośniej: Tribute to Szela" wystąpi zespół Teksasy, którego wokalistą był Jerzy "Szela" Stankiewicz (Andrzej Suchorab, Krzysiek Nowak, Paweł Nowak), razem z Wojtkiem Cugowskim. W ostatnich latach grupa występowała pod szyldem Teksasy i Wojtek Cugowski.



Formację na scenie wesprą liczni goście: żona Wojtka Krystyna Cugowska i ich niespełna 14-letnia córka Weronika Cugowska, a także Tomasz Deutryk, Tomasz Dąbrowski, Andrzej Warda, Marek Skórka, Michał Iwanek, Adam Drath, Tomek Gołąb, Bartek Jończyk i Grzegorz Kuks.

Reklama

"Zagramy głównie repertuar Teksasowy (i stary i nowy), ale pojawią się również niespodzianki... Koncert będzie transmitowany na YouTube, a także na antenie Radia Lublin (do godz. 20.00)... Zapraszamy serdecznie, przybywajcie, oddamy hołd Jurkowi wszyscy razem!" - napisał na Facebooku Wojtek Cugowski.



Clip Teksasy Może cofniesz czas - & WOJTEK CUGOWSKI (Quarantine Video)

Teksasy to działający od lat 90. zespół, grający muzykę bluesową. Muzycy poznali się podczas jam session w lubelskim klubie Graffiti, a połączyła ich fascynacja teksańską odmianą bluesa, czyli texas shuffle. W repertuarze mają zarówno własne utwory, jak i covery takich zespołów jak The Fabulous Thunderbirds, The Crawl, ZZ Top czy Arc Angels. Wydali dwa albumy studyjne - "Boogie Całą Noc" (2008) i "Zielony Dymek" (2012).

Jeszcze 24 kwietnia muzyk zagrał z grupą Teksasy koncert w Lublinie. Tego dnia obchodził również urodziny. "To był na prawdę bardzo dobry koncert! Panowie są w mega dobrej formie, wszystko świetnie brzmiało i bardzo dobrze się tego słuchało! Jerzy Szela wszystkiego dobrego z okazji urodzin i podwójnych imienin" - pisali fani po koncercie.