Otwarcie Klubu Buda w Krakowie. Adam Grzanka i Bzyk (Wu-Hae) z nowym projektem

Adam Grzanka i Bzyk to lokalni patrioci, którzy identyfikują się z Krakowem. Podczas imprezy "Made in Nowa Huta" poruszony będzie temat miasta i tego, co dzieje się obecnie w nim.

Adam Grzanka to aktor kabaretowy, konferansjer, satyryk i muzyk, który występuje pod pseudonimem DJ Mazut.

Z kolei Marcin Bzyk na scenie Klubu Buda wystąpi z nowym projektem - zespołem Dusicielki, który tworzą Żaneta Seweryn, Urszula Stasio, Aleksandra Fleszar i Aga Fijołek. W repertuarze znajdą się utwory, które nie będą grane przez Wu-Hae (m.in. "Papierosy, telefon, klucze", "Szelma") oraz inne przeboje z pozostałych projektów Bzyka.

Impreza odbędzie się w Klubie Buda przy ulicy Czapskich 2 w Krakowie. Start o godzinie 20:00. Bilety (w liczbie 80 sztuk) kosztują 50 zł.

Pochodzący z krakowskiej Nowej Huty Wu-Hae działa od 1999 r., a od początku na jego czele stoi Marcin Bzyk. Twórczość zespołu określana jest jego crossover z zaangażowanymi tekstami. Po kolejnych zmianach składu w 2019 r. ukazała się płyta "Dziki kraj" (gościnnie Kazik i Maciej Maleńczuk) promowana utworami "Krakowiaczek" (dostało się prezydentowi Andrzejowi Dudzie) i "P.S.".