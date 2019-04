Orange Warsaw Festival: Miles Kane kolejną gwiazdą. Dołącza tez nowi polscy artyści

Miles Kane to kolejny artysta, którego usłyszymy podczas Orange Warsaw Festival 2019. Jeden z ciekawszych brytyjskich muzyków rockowych wystąpi na Warsaw Stage 1 czerwca. Do line-upu dołączuli również Otsochodzi, Bitamina, Julia Pietrucha oraz Jan-rapowanie.

Kolejną zagraniczną gwiazdą Orange Warsaw Festival 2019 będzie Miles Kane /David Wolff - Patrick/WireImage /Getty Images

Pochodzący z Liverpoolu Miles Kane swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 17 lat, jako członek grupy The Little Flames. Po jej rozwiązaniu współtworzył zespół The Rascals. Kiedy w 2007 roku formacja wyruszyła w trasę jako support Arctic Monkeys, Miles Kane zaprzyjaźnił się z Alexem Turnerem. Obaj założyli grupę The Last Shadow Puppets, wydając w 2008 roku album "The Age of The Understatement".



W 2009 roku Kane opuścił The Rascals, aby skupić się na karierze solowej, a dwa lata później ukazał się jego pierwszy album "Colour of the Trap", z którego pochodzi jeden z rockowych hymnów tej dekady - "Come Closer". Po sukcesie solowego debiutu i międzynarodowej trasie koncertowej Miles Kane wrócił do pracy nad kolejnym albumem, a "Don't Forget Who You Are" ukazał się latem 2013 roku. W 2016 roku, ponownie połączył siły z Alexem Turnerem, dając fanom The Last Shadow Puppets drugi album grupy - "Everything You've Come to Expect". Natomiast w ubiegłym roku ukazało się długo wyczekiwane, trzecie solowe wydawnictwo Milesa - "Coup de Grace".



Clip Don't Forget Who You Are

Reklama

Otsochodzi zadebiutował podziemnym albumem zatytułowanym "7", który trafił do obiegu w 2015 roku. Po podpisaniu kontraktu z Asfalt Records, artysta wydał pierwszy oficjalny album "Slam" (2016). W roku 2017 Otsochodzi zaprezentował kolejną płytę "Nowy Kolor", która szybko pokryła się platyną, a klip do singla "Nie, nie" obejrzano już blisko 70 milionów razy. Wydany w lutym 2019 roku album "Miłość" jest kontynuacją nowej fali i zajawki ciepłymi, amerykańskimi brzmieniami, przy jednoczesnych referencjach do stylu nieco bardziej tradycyjnego.

Wideo Otsochodzi - Nigdy już nie będzie jak kiedyś

Bitamina powstała w 2005 roku w wyniku spotkania Amara i Mateusza. Niedługo potem dołączył do nich Piotr. Chłopaków szybko połączyła przyjaźń i muzyka. Nie przeszkadzało im to, że Mateusz na co dzień mieszka w Niemczech, gdzie spełnia się jako aktor i reżyser, a Amar z Piotrem wiele czasu poświęcają produkcji ekologicznego sera i warzyw. Stworzyli kolektyw, którego działalność nieprzerwanie trwa do dziś. Ich pierwszy album, "Listy Janusza", utrzymany był w stylistyce eksperymentalnego, ocierającego się o jazz hip hopu. W 2014 ukazał się cyfrowo album "Plac Zabaw", a pozytywne reakcje stały się motywacją do pracy nad kolejnymi produkcjami - instrumentalnym albumem "C" oraz płytą "Kawalerka", kontynuacją "Placu Zabaw".



Clip Bitamina Pytanie do niej

O muzycznej wrażliwości Julii Pietruchy zrobiło się głośno w kwietniu 2016 roku, kiedy samodzielnie wydała swój debiutancki album "Parsley", zainspirowany kilkumiesięczną podróżą po Azji. Autorski album utrzymany w popowym klimacie, z elementami folku i kojącymi dźwiękami ukulele, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyki i fanów artystki, a większość koncertów podczas jej pierwszych tras wyprzedała się błyskawicznie. Kilka miesięcy po premierze pierwszej płyty Julia przeprowadziła się nad morze, które bardzo szybko stało się dla niej inspiracją do napisania utworów na drugi album. Premiera "Postcards From the Seaside" odbyła się 9 marca 2018 roku.

Clip Julia Pietrucha Who Knows

Jan-rapowanie to jeden z najciekawszych debiutantów swojego pokolenia z charakterystycznym stylem, który zyskał sympatię zarówno wśród hiphopowych ortodoksów, jak i wśród ludzi kompletnie niezwiązanych z tą muzyką. O Janka zabiegały różne wytwórnie, ale ostatecznie zdecydował się na SBM Label. Po udanym przetarciu w akcji SB Starter podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt i w duecie z Nocnym zabrał się za pracę nad debiutem. W ubiegłym roku ukazało się ich pierwsze wspólne wydawnictwo "Nocna Zmjana". W marcu tego roku, panowie zaprezentowali album "Plansze".

Clip Jan-rapowanie Zaczekaj przed drzwiami - & NOCNY

Przypomnijmy, że nie tak dawno organizatorzy festiwalu ogłosili, że Miley Cyrus została nową gwiazdą Orange Warsaw Festival 2019. Wokalistka zastąpiła na imprezie raperkę Cardi B, która odwołała część swojej trasy koncertowej.

Na Orange Warsaw Festival, który odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca pojawią się również: Solange, Marshmello, The Racounters, Troye Sivan i Quebonafide.



Orange Warsaw Festival 2018: Florence and the Machine 1 13 Florence and the Machine Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 13

Orange Warsaw Festival 2018: Dua Lipa 1 21 Dua Lipa na Orange Warsaw Festival Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 21