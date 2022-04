Przypomnijmy, że Orange Warsaw Festival wraca po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemiczną przerwą. Line-up ogłoszony jeszcze w 2019 roku musiał ulec sporej zmianie.

Organizatorzy ogłosili, że w stolicy wystąpią: Florence And The Machine, Tyler, The Creator, Nas, Charli XCX, Stormzy, Foals, Earl Sweatshirt i Sigrid.

Grono polskich wykonawców na OWF 2022 otwierają duet Żabson i Young Igi, Szczyl oraz Kacperczyk.

W kolejnym rzucie ogłoszono, że w Warszawie pojawią się: Kukon, Julia Wieniawa, Kasia Lins, Rosalie., Kinny Zimmer oraz Zalia.

Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 3-4 czerwca na Torze Wyścigów Konnych Warszawa - Służewiec.