Orange Warsaw Festival 2019: The Raconteurs i Quebonafide dołączają do składu

Tegoroczna edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Kto dołączył do składu?

Quebonafide wystąpi podczas Orange Warsaw Festival 2019 /Ewelina Wójcik /Show The Show

W pierwszym rzucie organizatorzy Orange Warsaw Festival ogłosili, że w Warszawie wystąpią Cardi B, Solange, Troye Sivan oraz Marshmello.

Reklama

Teraz do line-upu dołączają The Raconteurs, jeden z najbardziej wyczekiwanych rockowych zespołów tej dekady, oraz Quebonafide, jedna z czołowych postaci współczesnego, polskiego hip hopu, dla którego będzie to jedyny koncert na letnich festiwalach w tym roku.

Pod koniec 2018 r., 10 lat od wydania ich ostatniego albumu "Consolers of the Lonely", The Raconteurs zaprezentowali dwa nowe utwory "Sunday Driver" i "Now That You're Gone". Okazało się, że to zapowiedzi nowej płyty i trasy koncertowej, w ramach której grupa zaprezentuje się także w Warszawie.

Pomysł na zespół narodził się blisko 15 lat temu. Dwóch dobrych kumpli - Jack White (legendarny frontman The White Stripes) oraz Brendan Benson napisali wtedy wspólnie piosenkę, która z czasem, po dołączeniu Jacka Lawrence'a i Patricka Keelera, miała stać się pierwszym singlem ich nowego zespołu. Mowa oczywiście o "Steady As She Goes" jednym z największych rockowych przebojów 2006 roku, z debiutanckiego albumu "Broken Boy Soldiers".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Raconteurs Steady, As She Goes

W 2008 roku grupa wydała drugi album "Consolers of the Lonely", który okazał się nie mniejszym sukcesem, przynosząc The Raconteurs m.in. ich pierwszą statuetkę Grammy. Po trasie koncertowej obejmującej występy na kilku kontynentach, panowie postanowili zrobić sobie przerwę. Jak się okazało, na wznowienie działalności słuchacze musieli czekać pełną dekadę.

Quebonafide to pochodzący z Ciechanowa raper oraz założyciel wytwórni płytowej QueQuality. Zadebiutował albumem "Ezoteryka", który pokrył się złotem w pre-orderze, a po kilku miesiącach osiągnął status platynowej płyty. Po wydaniu "Ezoteryki" Quebonafide wraz z ekipą zagrali blisko 200 koncertów w Polsce i za granicą.

Clip Quebonafide Odyseusz (prod. Wezyr, cuty DJ Flip)

Inspiracją do kolejnych nagrań stały się dalekie podróże, m.in. do Japonii, RPA, Meksyku, Tajlandii, Islandii, USA czy Australii. Efektem przemyśleń i podróżniczych doświadczeń jest album "Egzotyka" (2017), który jeszcze przed premierą osiągnął status platynowej płyty. W ostatnim okresie prac nad "Egzotyką" Quebonafide przygotował dwa projekty w formie EP-ki, oraz DVD ze wszystkimi teledyskami do płyty, jako podziękowanie i prezent dla fanów zamawiających album w pre-orderze.

"Egzotyka" została najlepiej sprzedającym się polskim albumem w 2017 roku według oficjalnej listy sprzedaży OLiS.

Clip Quebonafide Luís Nazário de Lima (prod. SoDrumatic, cuty DJ Ike)

W kwietniu 2018 roku Quebonafide, razem z Taco Hemingwayem, jako duet Taconafide, wydali album "Soma 0,5 mg". Projekt został zwieńczony trasą koncertową obejmującą 7 największych miast Polski. Wydarzenia muzyczne były bezprecedensowe w swojej skali. Album w ciągu kilku tygodniu pokrył się potrójną platyną.

Bilety dostępne od 13 lutego do 21 maja lub do wyczerpania puli biletów:



Karnet 2 dni - 419 zł

Karnet 2 dni N (dla osób z niepełnosprawnością) - 419 zł

Karnet 2 dni z 15% rabatem dla Klientów Orange - 356 zł

Karnet 2 dni N (dla osób z niepełnosprawnością) z 15% rabatem dla klientów Orange - 356 zł

Karnet 2 dni ze zniżką dla dzieci - 209 zł

Bilet jednodniowy - 259 zł

Bilet jednodniowy N (dla osób z niepełnosprawnością) - 259 zł

Bilet jednodniowy z 15% rabatem dla Klientów Orange - 220 zł

Bilet jednodniowy N (dla osób z niepełnosprawnością) z 15% rabatem dla klientów Orange - 220 zł

Bilet jednodniowy ze zniżką dla dzieci - 129 zł

Pakiet łączony: karnet Orange Warsaw Festival + karnet Open’er Festival - 945 zł.

Orange Warsaw Festival 2018: Publiczność - dzień drugi 1 25 Publiczność na Orange Warsaw Festival 2018 Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 25

Orange Warsaw Festival 2018: Publiczność - dzień pierwszy 1 30 Publiczność podczas pierwszego dnia Orange Warsaw Festival 2018 Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 30