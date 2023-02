Caroline Polachek do Polski przyjedzie promować dopiero co wydany album "Desire, I Want To Turn Into You", który został znakomicie przyjęty przez prasę na całym świecie. Płyta w serwisie Metacritic ma 95 punktów na 100 możliwych i jest jednym z najlepiej ocenianych albumów 2023 roku.

Nowy album w Polsce będzie promowało również szkockie trio Young Fathers. Ich płyta "Heavy Heavy" jest udanym powrotem grupy po pięciu latach przerwy. W międzyczasie jej członkowie występowali m.in. na trasie z Massive Attack. Wspomniane wydawnictwo trafiło w gusta dziennikarzy. Serwis NME przyznał krążkowi maksymalną notę.



Kto wystąpi na Open'er Festival?

Wśród ogłoszonych wykonawców znalazła się również Rina Sawayama, która dzień wcześniej zagrała koncert w Warszawie. Brytyjska wokalistka, o której niedawno spekulowano, że może reprezentować Wielką Brytanię na Eurowizji, promuje obecnie wydany w zeszłym roku album "Hold The Girl".

Ponadto w na Open'erze pojawią się: amerykański ceniony producent hiphopowy Metro Boomin, projekt Warhaus, uwielbiany w Polsce wokalista Paolo Nutini, ukraińska raperka Alyona Alyona oraz raper Ken Carson.

Przypomnijmy, że do tej pory ogłoszono, że w Gdyni wystąpią m.in.: Lizzo, Arctic Monkeys, Lil Nas X, Kendrick Lamar, Machine Gun Kelly, OneRepublic oraz Queens of The Stone Age.

Open’er Festival w 2023 roku odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca na Lotnisku Gdynia-Kosakowo.