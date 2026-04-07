Open'er odsłania kolejne karty. Internauci są jednogłośni

Początek kwietnia przyniósł kolejne istotne ogłoszenie dla fanów letnich festiwali. Organizatorzy Open'er Festival potwierdzili, że na tegorocznej edycji wystąpi OKI. Jeden z najpopularniejszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiego rapu pojawi się w Gdyni z premierowym materiałem i specjalnie przygotowanym koncertem, który już teraz budzi duże emocje wśród słuchaczy.

Choć scena namiotowa bywa traktowana jako przestrzeń bardziej kameralna niż główna, w praktyce wielokrotnie stawała się miejscem najbardziej energetycznych występów całego festiwalu. W przypadku OKI'ego można spodziewać się podobnego scenariusza.

"REKLAMACJA'47" coraz bliżej. Nowe utwory już w sieci

Ogłoszenie koncertu zbiegło się z premierą pierwszych zapowiedzi nowego materiału. W nocy do sieci trafiły cztery utwory promujące nadchodzący album "REKLAMACJA'47".

Nowe nagrania sugerują kontynuację charakterystycznego stylu rapera, ale jednocześnie zapowiadają świeżą energię i wyraźnie zarysowany kierunek artystyczny. To właśnie te premierowe kawałki mają odegrać istotną rolę podczas występu w Gdyni.

Open'er Festival 2026. Cztery dni muzycznego święta

Tegoroczna edycja Open'era odbędzie się w dniach 1-4 lipca na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Line-up już teraz robi ogromne wrażenie i łączy różne muzyczne światy.

Na festiwalu pojawią się m.in. The Cure, Florence + The Machine, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey czy Martin Garrix. W programie znalazły się również takie nazwiska jak Teddy Swims, David Byrne, Zara Larsson, PinkPantheress czy IDLES.

Ile kosztują bilety na Open'era?

Sprzedaż wejściówek potrwa do 9 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli. Ceny prezentują się następująco:

karnet 4-dniowy - 1149 zł

karnet weekendowy (piątek + sobota) - 829 zł

bilet jednodniowy - 549 zł

karnet 4-dniowy z polem namiotowym - 1419 zł

karnet weekendowy z polem namiotowym - 1019 zł

Do każdej opcji doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5 procent.

Jednogłośna reakcja fanów

Ogłoszenie wywołało natychmiastową reakcję w sieci. Pod postami organizatorów pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których dominowały emocje i entuzjazm:

"OMG! Taaaak", "W końcu coś dobrego", "Mamy to", "Zobaczę OKIEGO" - reagują użytkownicy.

Nie zabrakło też głosów zaskoczenia i dyskusji o wyborze sceny: "Myślałem, że będzie na mainie jak dwa lata temu, ale i tak się jaram". Pojawiły się również sugestie dotyczące kolejnych ogłoszeń: "Teraz jeszcze Fred again poproszę" czy "Dajcie nam jeszcze Sobla i będzie idealnie".

Zaproszenie OKI'ego na Open'era pokazuje, że polski rap przestał być jedynie dodatkiem do międzynarodowego programu. Coraz częściej staje się jednym z jego filarów, przyciągając równie dużą publiczność jak zagraniczne gwiazdy.

