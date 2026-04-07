Open'er odsłania kolejne karty. Internauci są jednogłośni
Organizatorzy Open'er Festivalu potwierdzili kolejną gwiazdę, która wystąpi 3 lipca na Tent Stage. Artysta przygotowuje specjalny set koncertowy, który ma wyróżniać się na tle jego dotychczasowych występów. To właśnie ten koncert ma być jednym z ważniejszych punktów programu dla fanów polskiego rapu.
Początek kwietnia przyniósł kolejne istotne ogłoszenie dla fanów letnich festiwali. Organizatorzy Open'er Festival potwierdzili, że na tegorocznej edycji wystąpi OKI. Jeden z najpopularniejszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiego rapu pojawi się w Gdyni z premierowym materiałem i specjalnie przygotowanym koncertem, który już teraz budzi duże emocje wśród słuchaczy.
Choć scena namiotowa bywa traktowana jako przestrzeń bardziej kameralna niż główna, w praktyce wielokrotnie stawała się miejscem najbardziej energetycznych występów całego festiwalu. W przypadku OKI'ego można spodziewać się podobnego scenariusza.
"REKLAMACJA'47" coraz bliżej. Nowe utwory już w sieci
Ogłoszenie koncertu zbiegło się z premierą pierwszych zapowiedzi nowego materiału. W nocy do sieci trafiły cztery utwory promujące nadchodzący album "REKLAMACJA'47".
Nowe nagrania sugerują kontynuację charakterystycznego stylu rapera, ale jednocześnie zapowiadają świeżą energię i wyraźnie zarysowany kierunek artystyczny. To właśnie te premierowe kawałki mają odegrać istotną rolę podczas występu w Gdyni.
Open'er Festival 2026. Cztery dni muzycznego święta
Tegoroczna edycja Open'era odbędzie się w dniach 1-4 lipca na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Line-up już teraz robi ogromne wrażenie i łączy różne muzyczne światy.
Na festiwalu pojawią się m.in. The Cure, Florence + The Machine, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey czy Martin Garrix. W programie znalazły się również takie nazwiska jak Teddy Swims, David Byrne, Zara Larsson, PinkPantheress czy IDLES.
Ile kosztują bilety na Open'era?
Sprzedaż wejściówek potrwa do 9 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli. Ceny prezentują się następująco:
karnet 4-dniowy - 1149 zł
karnet weekendowy (piątek + sobota) - 829 zł
bilet jednodniowy - 549 zł
karnet 4-dniowy z polem namiotowym - 1419 zł
karnet weekendowy z polem namiotowym - 1019 zł
Do każdej opcji doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5 procent.
Jednogłośna reakcja fanów
Ogłoszenie wywołało natychmiastową reakcję w sieci. Pod postami organizatorów pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których dominowały emocje i entuzjazm:
"OMG! Taaaak", "W końcu coś dobrego", "Mamy to", "Zobaczę OKIEGO" - reagują użytkownicy.
Nie zabrakło też głosów zaskoczenia i dyskusji o wyborze sceny: "Myślałem, że będzie na mainie jak dwa lata temu, ale i tak się jaram". Pojawiły się również sugestie dotyczące kolejnych ogłoszeń: "Teraz jeszcze Fred again poproszę" czy "Dajcie nam jeszcze Sobla i będzie idealnie".
Zaproszenie OKI'ego na Open'era pokazuje, że polski rap przestał być jedynie dodatkiem do międzynarodowego programu. Coraz częściej staje się jednym z jego filarów, przyciągając równie dużą publiczność jak zagraniczne gwiazdy.