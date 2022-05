"Cześć Wam, chciałam, żebyście to najpierw usłyszeli ode mnie. Niestety muszę jak najszybciej przejść operację migdałków. Operacja jest rutynowa, ale powrót do zdrowia mocno się wydłuży z powodu obrzęku. W związku z tym muszę odwołać wszystkie festiwalowe występy tego lata oraz trasę z The Weeknd. Czuję się okropnie z tego powodu, ale nie mogę się doczekać, aż wszystko się zagoi i wrócę do tworzenia muzyki" - przekazała Doja Cat.

To oświadczenie przekazali też organizatorzy Open'er Festivalu w Gdyni.

"Oznacza to, że nie wystąpi również na festiwalu 29 czerwca. Pracujemy nad zapewnieniem udziału artystki/artysty, która/y dołączy do programu Open'era w miejsce odwołanego występu. O szczegółach poinformujemy najszybciej jak to tylko będzie możliwe" - czytamy.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 29 czerwca - 2 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wśród głównych gwiazd znajdują się m.in. Imagine Dragons, Maneskin, Twenty One Pilots, Dua Lipa, Martin Garrix, The Killers i Jessie Ware.



Instagram Post

Kim jest Doja Cat?

Za sprawą ostatniej płyty "Planet Her" i przeboju "Kiss Me More" (z SZA) Doja Cat zgarnęła osiem nominacji do Grammy 2022. Ostatecznie na gali zdobyła jedną statuetkę dla najlepszego duetu popowego (za "Kiss Me More").



"Jest jak pokaz mody, gdzie każdy look jest olśniewający! Doja Cat to nowa, niesamowicie cool królowa popu" - pisze Vulture.

Clip Doja Cat You Right - & The Weeknd

Doja Cat po raz pierwszy zamieściła muzykę na Soundcloud w 2013 roku, mając zaledwie 16 lat. To właśnie wtedy zrozumiała, zamiast nauki bardziej kręci ją muzyka.

Po podpisaniu kontraktu z Kemosabe/RCA w 2014 roku wydała swoją EP-kę "Purrr!". Wiosną 2018 roku ukazał się jej debiutancki album "Amala", jednak to sierpniowe wydanie "Mooo!" przyczyniło się do zaistnienia w mainstreamie.

Kim jest Doja Cat? 1 / 6 Doja, a właściwie Amala Ratna Zandile Dlamini, urodziła się 21 października 1995 roku w Los Angeles. Jako dziecko uczęszczała na lekcje baletu, stepowania i tańca jazzowego. Szybko zrozumiała, że zamiast nauki bardziej kręci ją muzyka, i w wieku 16-stu lat rzuciła szkołę. W domu nauczyła się śpiewać, rapować i tworzyć muzykę w aplikacji GarageBand, którą później umieszczała na SoundCloudzie. Pseudonim artystyczny Doja Cat powstał z miłości do kotów oraz… jej ulubionej odmiany marihuany. Palenie zainspirowało również jej debiutancki singiel "So High", opublikowany w internecie w 2012 roku. Utwór zyskał ponad 700 tysięcy odtworzeń, dlatego dwa lata później Doja zainwestowała w teledysk oraz wydała EP-kę "Purrr!". Źródło: Getty Images Autor: Timothy Norris udostępnij

Uznany przez krytyków drugi album "Hot Pink" wydała w listopadzie 2019 roku. Płyta odniosła platynowy sukces - do tej pory zdobyła ponad 10,3 miliarda odtworzeń na całym świecie. "Hot Pink" zawiera utwór "Juicy", przebój "Say So" nominowany do Grammy oraz "Streets", viralową sensację i ścieżkę dźwiękową Silhouette Challenge, jednego z największych dotychczasowych trendów TikToka.



Do sieci trafił teledysk do singla "Handstand", w którym Doja Cat gościnnie wsparła French Montanę.

Clip French Montana Handstand - & Doja Cat ft. Saweetie

