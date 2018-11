Open'er Festival 2019: Znamy pierwszych wykonawców!

Travis Scott, The 1975 oraz Greta Van Fleet to pierwsze gwiazdy przyszłorocznego Open'er Festivalu. Przypomnijmy, że impreza odbędzie się w dniach 3 - 6 lipca 2019 r. na lotnisku Kosakowo w Gdyni.

Travis Scott ponownie wystąpi w Polsce /Frazer Harrison /Getty Images

Travis Scott przyjedzie do Polski promować wydany w tym roku album "Astroworld", który jak podkreśla sam raper, to najlepszy materiał w jego karierze.

"Robiłem bity, pracowałem nad dźwiękiem, próbowałem śpiewać i rapowałem. Zawsze robię coś nowego. Utwory na płycie są nieco inne niż nagrywane do tej pory. (...) Ten album jest tym, co chcę robić w przyszłości" - mówił "032c Magazine".



Przypomnijmy, że Scott ostatni raz w Polsce gościł w 2017 roku, występując na Kraków Live Festival.



Powrót na Open'era zaliczy natomiast The 1975. Zespół będzie promował płytę "A Brief Inquiry into Online Relationships", która została uznana z jeden z najlepszych albumów tego roku według magazynu "Time".

Brytyjczycy w 2016 roku byli jedną z gwiazd Open'era, jednak tamtego występu nie zapamiętają zbyt dobrze. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych grupa na scenie pojawiła się godzinę później, a ich koncert trwał zaledwie kilkadziesiąt minut.



Pierwszy występ w naszym kraju na Open'erze zaliczy natomiast Greta Van Fleet. Zespół budzący mnóstwo kontrowersji ze względu na niezwykłe podobieństwo do Led Zeppelin w tym roku wydał debiutancki pełnometrażowy album "Anthem of the Peaceful Army".

Open'er Festival 2019 odbędzie się w dniach 3 - 6 lipca na gdyńskim lotnisku Kosakowo.

