OneRepublic jako zespół rozpoczęli swoją karierę w 2007 roku, kiedy to wydali album "Dreaming Out Loud". To właśnie na nim znajduje się utwór "Apologize", który zdobył multi-platynę i nominację do nagród Grammy. Po przesuwanym kilkukrotnie koncercie z powodu pandemii wreszcie mamy okazję ich usłyszeć. Już 9 maja zagrają w COS Torwar Warszawa. Jak najlepiej dojechać na miejsce koncertu?

OneRepublic w Polsce. Informacje o zespole

W składzie zespołu OneRepublic znajduje się Ryan Tedder (wokal, autor tekstów), Zach Filkins (gitara), Drew Brown (gitara), Brent Kutzle (bass, wiolonczela) oraz Eddie Fisher (perkusja). Po wydaniu utworu "Apologize" zespół zyskał ogromną sławę. Dlatego też rozpoczęli pracę nad kolejnymi albumami. Dzięki temu w 2009 roku otrzymaliśmy album "Waking Up", a w 2013 roku "Native". To właśnie z tego albumu jest popularny do dzisiaj utwór "Counting Stars". Ostatnia płyta wydana została w 2016 roku i nosi tytuł "Oh My My". Od tamtej pory zespół wydał wyłącznie pojedyńcze utwory, w tym kawałek "Start Again ft. Logic", wykorzystany w serialu "Trzynaście powodów".

OneRepublic w Polsce. Jak dojechać samochodem do COS Torwar w Warszawie

Osoby przejeżdżające przez Warszawę samochodem mogą być niemile zaskoczone. Na początku roku ruszyła przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Część z nich została przywrócona do ruchu, lecz w zmodyfikowanej formie. Budynek COS Torwar znajduje się przy ulicy Łazienkowskiej 6A, nieopodal Stadionu Legii.

Od strony północnej na Torwar najlepiej jechać Wisłostradą w kierunku Krakowa. Następnie kierujemy się wzdłuż Wybrzeża Gdańskiego, by ostatecznie skręcić w ulicę Solec. Tam znajduje się wjazd w ulicę Łazienkowską, gdzie stoi ośrodek sportowy. Ze wschodu dostać się możemy z Południowej Obwodnicy Warszawy, zjeżdżając na Wał Miedzeszyński. Za Mostem Łazienkowskim skręcamy w ulicę Solec, a następnie tak jak w poprzednim przypadku odbijamy w Łazienkowską.

Z południa kierujemy się trasą na Terespol, wzdłuż Doliny Służewieckiej. Kierujemy się ku Centrum, następnie przejeżdżając przez Czerniakowską. Mamy z niej bezpośredni zjazd na Torwar. Od zachodniej strony zjeżdżamy z A2, kierując się wzdłuż Alei Jerozolimskich. Później skręcamy w ul. Mieczysława Sokołowskiego "Grzymały", a przed Mostem Łazienkowskim skręcamy w prawo.

Hala dysponuje płatnymi miejscami parkingowymi, których jest zaledwie 100. Można również zostawić auto na bezpłatnym parkingu, znajdującym się przy przystanku autobusowym "Legia-Stadion 2 / Torwar 5". Niestety przy większych wydarzeniach możemy liczyć się z zajętymi wszystkimi miejscami. Jeśli dystans jednego kilometra nie sprawia nam kłopotu, możemy zostawić samochód przy ulicy Myśliwieckiej, Rozbrat lub Przemysłowej. W związku z faktem, że koncert OneRepublic odbywa się w tygodniu, miejsca parkingowe przy wspomnianych ulicach są płatne.

OneRepublic w Polsce. Jak dojechać pociągiem do COS Torwar

Koleją dojeżdżamy na dworzec PKP Warszawa Centralna. Możemy się na nim przesiąść na przewozy regionalne, które dojeżdżają do stacji Warszawa Powiśle. Z niej do Torwaru mamy zaledwie 25 minut drogi na nogach.

Przy dworcu jest także przystanek autobusowy, z którego odjeżdża linia 109, kursująca bezpośrednio pod kompleks. Możemy również dojechać autobusem linii 525 i wysiąść na przystanku Torwar, oddalonym od budynku o 500 metrów. Należy natomiast pamiętać, że 525 na Torwarze zatrzymuje się wyłącznie na żądanie pasażera.

OneRepublic w Polsce. Jak dojechać komunikacją miejską na koncert

W pobliżu Torwaru znajduje się kilka przystanków komunikacji miejskiej. Dzięki temu osoby z Warszawy i okolic mogą odnaleźć transport idealny dla siebie.

W przypadku przejazdu autobusem najbliżej punktu docelowego jest przystanek Legia - Stadion oraz Torwar. Najbezpieczniej dojechać linią 171 oraz 109, gdyż obie linie kończą kurs pod miejscem koncertu. Istnieje również możliwość dojechania liniami:

138 - kierunek Utrata,

- kierunek Utrata, 107 - kierunek Esperanto,

- kierunek Esperanto, 141 - kierunek Wołoska,

- kierunek Wołoska, 151 - kierunek Rechniewskiego,

- kierunek Rechniewskiego, 185 - kierunek Chełmska,

- kierunek Chełmska, 187 - kierunek Ursus-Niedźwiadek.

Dojazd autobusem jest najszybszą oraz najwygodniejszą formą transportu na to wydarzenie. W przypadku przystanków tramwajowych oraz metra, musimy przejść jeszcze 2 kilometry do celu. Jadąc tramwajem należy wysiąść na przystanku Most Poniatowskiego lub Plac Unii Lubelskiej. Przystanek metra nosi nazwę Politechnika.

