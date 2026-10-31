Nie da się ukryć, że Oki od samego początku narzucił potężne tempo - po wstępie poleciały strzały takie jak "shoota!!!", "znasz mnie?" czy "my love", czyli rapowa śmietanka najnowszego krążka. Nie trwało to jednak długo, bo już po pierwszych numerach Młody Jeżyk przeszedł na scenę B, która była wielkim pudłem unoszącym się nad areną. Nikogo nie powinno dziwić, że Oki wykorzystuje możliwości miejsc, w których gra, do granic możliwości (wystarczy wspomnieć chociażby jego gościnny udział u Quebonafide na Narodowym i skok na bungee z dachu samego stadionu) - tym większe brawa należą się za naprawdę kreatywne podejście do tematu. To właśnie tam zagrał swoje hity z "PRODUKTU47": "Sonic Skit", "I To Jest Fakt", "Pieniądze, Dziewczyny, Zwrotki", "Jakie To Uczucie?" i "Jeżyk".

Później, po powrocie na główną scenę, wybrzmiały trzy numery z "ERY47" wsparte genialną grą na gitarze elektrycznej samego Frank Leena, który dołączył na scenie do @atutowego i Blakiego Selektaha. To właśnie "NIEWOLNIK", "KAUCJA" oraz "WRAK" miały okazję wybrzmieć w tej niecodziennej aranżacji. W taki właśnie sposób zderzenie rapowej nawijki z żywym, organicznym brzmieniem instrumentu nadawało całości wyjątkowego sznytu - szczególnie gdy mówimy tu o Okim, czyli prawdziwym specjaliście w swoim fachu.

Podczas wczorajszego wieczoru nie zabrakło również numerów z legendarnego OIO - "MVP", "Amerykańskie Teledyski" i "Przypadkiem" zagrane w minimalistycznym, koncertowym podkładzie pianinkowym w wykonaniu @atutowego to była naprawdę genialna reinterpretacja tych jakże dobrze znanych wszystkim imprezowych hitów. Jedno jednak pozostaje niezmienne: "Worki W Tłum" (domykające krótki segment OIO) poleciały tak, jak zostały nagrane, co od lat pozostaje przepisem na sukces na udany show.

Choć podczas wczorajszego koncertu zabrakło przedstawicieli OIO oraz jakichkolwiek gości, którzy dograli się na "REKLAMACJĘ'47", ich brak zupełnie nie był odczuwalny. Warto tu jeszcze wspomnieć, że Oki naprawdę zdał sobie sprawę z tego, jak wiele genialnych numerów powstało z jego gościnnym udziałem, i w skondensowanej formie rozbudowanego medleya dostaliśmy między innymi "300 BANIEK", "Malibu Barbie", "WIĘCEJ NIEBA" czy "club2020". Kompilacje te zakończył niespodziewany gościnny udział bambi i jej wykonanie autorskiego "GORSETU".

Michalina nie była jednak jedynym gościem tego wieczoru, bo na scenie pojawiło się legendarne "Pogo" w pełnej wersji, z osobistym udziałem Kizo. Do tego w ramach swojego koncertu Oki postanowił dać przestrzeń do pokazania się młodszym raperom - swój numer "GETTO" zaprezentował houston, który uchodzi za jedną ze wschodzących gwiazd polskiego hip-hopu.

Końcówka zdecydowanie należała do odcinania kuponów z hitami. Był "JEREMY SOCHAN" - bez którego trochę ciężko wyobrazić sobie koncert Okiego. Później wleciał "AGENT47", który okazał się jednym z moich ulubionych momentów z całego show. No i oczywiście "NA ZAWSZE MAŁOLAT", który pokazał, jak niezwykle emocjonalnym i wszechstronnym raperem jest Młody Jeżyk. Ścisły finał należał do "bluzy taty", którą wykonał we wspomnianej czerwonej bluzie swojego ojca, oraz - na sam koniec - "bravo!", czyli niedawnego singla uzupełniającego całość czteropłytowego wydawnictwa, jakim jest "REKLAMACJA'47".

Bez wątpienia był to dla mnie kolejny koncert-statement w wykonaniu Oskara. Tak jak pisałem w recenzji nowego krążka - era 47 trwa w najlepsze i ciężko na chwilę obecną dopuścić do siebie myśl, że mogłaby się skończyć. Sam wielokrotnie rzucał ze sceny, że wkłada w to całe swoje serce - i to słychać, co może być ostateczną przyczyną jego sukcesu.