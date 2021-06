Off Festival Katowice przełożony na 2022 r. [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

Off Festival Katowice odbędzie się dopiero w weekend sierpnia 2022 roku - poinformowali jego organizatorzy. W tym roku w Dolinie Trzech Stawów zabrzmi muzyka, w ramach nowej formuły OFF Country Club! - podali na swojej stronie internetowej.

Szefem Off Festivalu jest Artur Rojek /Beata Zawrzel / Reporter

"Wszyscy pragniemy powrotu muzyki, koncertów i spotkań w takiej formie, jaką pamiętamy sprzed pandemii. Już dziś eksperci szacują, że przyszły rok będzie dla branży koncertowej rekordowy... ale dziś jeszcze musimy poczekać. Pandemia jest w odwrocie, ale nie została opanowana na tyle, by udało nam się w tym roku zorganizować taki festiwal, o jakim marzymy i jakiego chcecie" - napisali.

"Sytuacja epidemiologiczna i obowiązujące przepisy (dotyczące zarówno podróży międzynarodowych, jak i organizacji imprez plenerowych w Polsce) nie dają nam wyboru - musimy zaproponować wam spotkanie za rok" - dodali.



OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia 2022 roku. Karnety z roku 2020 i 2021 zachowują ważność.



To już dwa lata bez Off Festivalu - z powodu pandemii nie odbył się również w 2020 roku.



Posmak festiwalowej atmosfery będzie można poczuć w sierpniu tego roku w miejscu, gdzie odbywa się impreza - w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach - podczas plenerowych koncertów OFF Country Club. Będą to koncerty osobno biletowane, niezależne od festiwalu, nazwiska artystów wkrótce mają być podane do wiadomości.