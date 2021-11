"Bardzo szanujemy naszych fanów dlatego co roku staramy się zapewnić im taki program, żeby wyjeżdżając z OFF-a czuli się duchowo nakarmieni i zainspirowani. Przyszłoroczna edycja jest dla nas wyjątkowa, po pierwsze dlatego, że jest jubileuszowa, a po drugie dlatego, że wracamy po czy też w trakcie pandemii. Chcemy, żeby uczestnicy festiwalu poczuli się tak jak kiedyś w najlepszym sklepie z płytami, czy jakby teraz trafili na playlistę, której nie chcą przestać słuchać. Staramy się, żeby poza muzyką na tej playliście znalazły się też inne doświadczenia i doznania. Dlatego będziemy rozszerzać naszą ofertę literacką, a sam festiwal tak jak zawsze będzie bardzo ekologiczny" - mówi Artur Rojek, założyciel i dyrektor artystyczny festiwalu.

OFF Festival Katowice od 15 lat stawia na różnorodność. Wydarzenie ma na celu zapewnienie uczestnikom doświadczeń daleko wychodzących poza definicję dobrej zabawy.

"Nie robimy OFF-a dla Instagrama tylko dla prawdziwych przeżyć. Dlatego w kampanii promującej naszą imprezę wcieliłem się w rolę szalonego guru, również w komentarzu do rzeczywistości - tej offline i online. Dzisiaj wiele osób do nas mówi z małych, średnich dużych ekranów. Ja mówię: przybywajcie na OFF-a. Tu jest muzyka i my jesteśmy o muzyce" - kontynuuje Rojek.

W najnowszym ogłoszeniu poinformowano, że w Katowicach wystąpią: Metronomy, Rina Sawayama, Molchat Doma, Q, Altin Gun, Dry Cleaning oraz DJ Seinfeld.



Przypomnijmy, że już wcześniej ogłoszono, że na OFF-ie wystąpią: Iggy Pop, Bikini Kill, Yves Tumor & Its Band, The Armed, Mdou Moctar, Erika De Casier, The Squid oraz



Pi'err Bourne, Yard Act i Natalie Bergman.

Impreza odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia 2022 roku w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.



