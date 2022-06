Organizatorzy OFF Festivalu ogłosili kolejnych wykonawców, którzy pojawią się na wydarzeniu. Jednym z nich jest Dziarma.

Zaczynała jako nastolatka od startów w talent shows i śpiewania coverów swoich idoli, ale kiedy dorosła znalazła własny głos -pomiędzy nowoczesnym popem, a do bólu szczerym rapem. Pod koniec 2021 roku wydała debiutancki album, z produkcjami m.in. @atutowego, 2latefor, The Returners i 2K, uświadamiając nam, jak bardzo brakowało w polskim hip-hopie i okolicach tak wyrazistych kobiecych postaci.

Clip Dziarma Pinokio

Kolejny z artystów - Kamil Hussein - jeszcze niedawno jeździł uberem, więc jeden z możliwych scenariuszy mógłby wyglądać tak: Kamil chcąc umilić klientowi podróż włącza radio, a tam akurat leci piosenka The Weeknd. A może to był jeden z wielkich hitów Kombi z lat 80.? "Też tak chcę" - myśli Kamil i przechodzi od słów do czynów. Konkretnie: do pisania i śpiewania utworów o ogromnym przebojowym potencjale - sprawdźcie tylko "Muszę iść tam sam" lub "Mandalę".

Clip Kamil Hussein Muszę Iść Tam Sam (Lyric Video)

"Nostalgia mnie wykończy" - narzeka w tytule jednej z piosenek Oysterboy, rzeczywiście cały ulepiony z tęsknot, wzruszeń i westchnień. Pod tym pseudonimem kryje się Piotr Kołodyński, wokalista grupy Terrific Sunday, który solo, własnymi środkami i chałupniczymi metodami odkrywa nową drogę do indie.

Clip oysterboy Absolutnie Nic

To nie wszystkie karty odsłonięte przez organizatorów. Na scenie pojawią się także: Kamaal Williams, KeiyaA, Jann, Franek Warzywa i Młody Budda, Chair, Kwiaty, Róża i kolektyw Polonia Disco.

Off Festival 2019. Dzień drugi 1 / 31 Grupa Foals była headlinerem Off Festival 2019 Źródło: Autor: fot. mmurawski udostępnij

OFF Festival 2022. Kiedy odbędzie się festiwal?

OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.

Wystąpią wcześniej ogłoszeni: Iggy Pop, Central Cee, Metronomy, Mura Masa, Bedoes, Rina Sawayama, Bikini Kill, Ghetts, DIIV, ROMY, Papa Dance gra "Poniżej krytyki", Alyona Alyona, Kacperczyk, Pi'erre Bourne, Altın Gün, Molchat Doma, Dry Cleaning, WaluśKraksaKryzys gra "MiłyMłodyCzłowiek", Q, Prospa, Erika de Casier, Lordofon, Natalie Bergman, Arooj Aftab, Amenra, Jakub Skorupa, Shygirl, Frank Leen, Sofia Kourtesis, Ela Minus, Ćpaj Stajl, asthma, Mdou Moctar, Crows, Squid, Lex Amor, Duchy i inni.