Odzewisko zawita do Warszawy! Na scenie legendarny zespół

Organizatorem cyklu Odzewisko jest festiwal ZEW się budzi. "Dajemy możliwość zaistnienia zespołom, które są utalentowane, ale nie mają układów, nie pasują do radia i algorytmów" - zapowiadają.

"Tu liczy się energia, emocje i szczerość! Pamiętasz czasy, gdy koncerty to było coś więcej niż livestream z biletami online? Gdy po występie można było napić się piwa z kapelą, pogadać, poznać ludzi, którzy myślą i czują podobnie? My to pamiętamy. I chcemy do tego wrócić. Gramy w legendarnych klubach, bo tam na scenie rodzi się prawdziwa muzyka" - czytamy dalej w zapowiedzi imprezy.

Odzewisko: Akurat zagra w Warszawie

W ramach cyklu, już 27 września, w warszawskim klubie Potok - Drugi Dom Ludzi Rocka, zagra legendarny zespół Akurat. Koncert rozpocznie się o godzinie 20.

Grupa powstała w 1994 roku w Bielsku-Białej, a w swojej muzyce łączy ska, reggae, rock, a nawet disco. W dorobku mają takie przeboje, jak "Lubię mówić z tobą", "Hahahaczyk (Dyskoteka gra)", "Wiej-ska" czy "Zgaś moje oczy".

Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne, m.in. na stronie odzew.FM. Kolejnym przystankiem Odzewiska będzie Poznań i klub Pod Minogą. Zagrają Ranko Ukulele, Zacier i Teściowa Śpiewa.