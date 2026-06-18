Nowa inicjatywa Męskiego Grania. SCENA MŁODYCH RADAR promuje artystów

Choć Męskie Granie od początku swojego istnienia promowało nowe talenty, tym razem organizatorzy zdecydowali się na krok, którego wcześniej jeszcze nie było. W ramach tegorocznej trasy uczestnicy festiwalu otrzymają dostęp do dodatkowej sceny poświęconej wyłącznie wykonawcom związanym z programem Spotify RADAR Polska.

Nowa przestrzeń pojawi się we wszystkich miastach odwiedzanych przez festiwal i ma umożliwić publiczności odkrywanie artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę do popularności.

"To naturalny, ale długo wyczekiwany krok dla programu Spotify RADAR Polska, który w tym roku obchodzi swoją piątą rocznicę. SCENA MŁODYCH RADAR Polska to przestrzeń łącząca twórców i publiczność, niosąca energię oraz emocje definiujące to, co nowe w muzyce. U podstaw wszystkiego leży odkrywanie" - podkreśla Katarzyna Czechowska, Artist & Label Partnerships Lead, Scaled Markets w Spotify.

To oni wystąpią na SCENIE MŁODYCH RADAR Polska

Na nowej scenie pojawi się sześcioro wykonawców reprezentujących różne muzyczne światy i stylistyki.

Wśród nich znalazła się Jea Mira, artystka tworząca pomiędzy Polską a Londynem. Jej twórczość osadzona jest w klimatach indie popu, a znakiem rozpoznawczym są emocjonalne teksty i subtelne produkcje.

Publiczność usłyszy również Lottę, jedną z przedstawicielek polskiego hyperpopu. Jej muzyka opiera się na kontrastach, łącząc chwytliwe melodie z intensywną elektroniką.

W line-upie nie zabrakło także Zalesia, który swobodnie porusza się pomiędzy popem, rapem i alternatywą, unikając jednoznacznych gatunkowych szufladek.

Kolejnym artystą jest Maks.tachasiuk. Jego utwory wyróżniają się kameralnym charakterem i dużym ładunkiem emocjonalnym. Pola Maj z kolei łączy filmową wrażliwość z estetyką lo-fi, tworząc osobiste, narracyjne kompozycje.

Najnowszym reprezentantem programu RADAR Polska jest Hugo Tarres. W jego twórczości indie pop spotyka się z elementami R&B, a nostalgiczne inspiracje zyskują nowoczesne brzmienie.

Spotify pokazuje liczby. Tak zmieniają się kariery młodych artystów

Uruchomiony pięć lat temu program Spotify RADAR Polska ma pomagać młodym wykonawcom w budowaniu rozpoznawalności. Jak przekonuje platforma, efekty udziału w projekcie są widoczne bardzo szybko.

Dane udostępnione przez Spotify pokazują, że artyści objęci programem w ciągu zaledwie trzech miesięcy odnotowują średnio 236-procentowy wzrost liczby odtworzeń. Liczba obserwujących zwiększa się przeciętnie o 111 proc., a liczba nowych słuchaczy aż o 498 proc.

Na tym jednak nie koniec. Muzyka uczestników programu trafia średnio do ponad 93 nowych krajów, co pokazuje, jak szybko lokalni wykonawcy mogą zdobywać międzynarodową publiczność.

Globalny program RADAR działa obecnie w 183 krajach i wsparł już ponad tysiąc wschodzących artystów na całym świecie.

"To miejsce dla artystów, o których będzie głośno"

Partnerem nowej sceny został ORLEN, który podkreśla, że jednym z celów projektu jest wspieranie młodych twórców na początku ich zawodowej drogi.

"Jesteśmy świadomi, że młodzi twórcy potrzebują nie tylko talentu, ale także przestrzeni do pokazania swojej twórczości i spotkania z publicznością. Dlatego angażujemy się w projekty, które pomagają odkrywać nowe muzyczne osobowości i wspierają ich rozwój na początku drogi artystycznej. SCENA MŁODYCH to miejsce, gdzie można zobaczyć artystów, o których wkrótce będzie głośno" - mówi Sylwia Snopkiewicz, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w ORLEN.

Podobnie na nową inicjatywę patrzą organizatorzy Męskiego Grania.

"Męskie Granie od zawsze było miejscem odkrywania nowych talentów. Od konkursu Nowe Męskie Granie, przez Męskie Granie Young, po Scenę Ż konsekwentnie tworzymy przestrzeń dla artystów, którzy dopiero budują swoją publiczność. SCENA MŁODYCH RADAR Polska jest naturalnym kolejnym krokiem w tym kierunku. Chcemy być blisko tego, co nowe i autentyczne oraz dawać uczestnikom możliwość poznania twórców, zanim staną się nazwiskami, o których mówi cała Polska - podkreśla Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand manager marki Żywiec.

SCENA MŁODYCH RADAR Polska będzie towarzyszyć całej trasie Męskiego Grania 2026. Festiwal rozpocznie się w Żywcu (26-27 czerwca), następnie odwiedzi Poznań (10-11 lipca), Gdańsk (17-18 lipca), Wrocław (31 lipca - 1 sierpnia) oraz Kraków (7-8 sierpnia). Wielki finał tradycyjnie odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 sierpnia.





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