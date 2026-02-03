Zimmer90 to niemiecki duet, którego fani muzyki alternatywnej okrzyknęli fenomenem electro-indie. Przed Finnem (klawisze, bas) i Joschą (wokal, syntezatory) największa trasa koncertowa w ich karierze - "ARTHOUSE TOUR 2026". Tournee zapowiedziane na jesień tego roku obejmie aż 29 przystanków w 16 różnych krajach. Wcześniej przed muzykami również niezwykle intensywne, koncertowe lato.

Zimmer90 wracają do Polski! Duet wystąpi w naszym kraju aż dwukrotnie

Na trasie "ARTHOUSE TOUR 2026" nie zabraknie przystanków w Polsce! Zimmer90 wystąpią dla naszej publiczności aż dwukrotnie. Pierwszy show odbędzie się 5 listopada w klubie Oczki w Warszawie, a drugi - 6 listopada w Hype Parku w Krakowie. Przedsprzedaż biletów na oba wydarzenia (przeznaczona dla klientów Ticketmaster) wystartowała 3 lutego o godzinie 10:00. Oficjalna sprzedaż rozpocznie się natomiast 4 lutego, również o godzinie 10:00. Organizatorem obu koncertów jest Live Nation Polska.

To nie pierwszy raz, gdy niemiecki duet pojawi się w Polsce. W ubiegłym roku Zimmer90 najpierw zachwycili naszą publiczność na solowym koncercie w warszawskim klubie Niebo, a następnie zostali jedną z gwiazd festiwalu Inside Seaside, odbywającego się na jesień w Gdańsku.

Kim są Zimmer90? Duet stał się fenomenem sceny electro-indie!

Zimmer90 to jedno z odkryć współczesnej sceny alternatywnego popu. Debiutancki album zespołu - "Interior" - wdarł się na niemieckie listy przebojów i do stycznia 2026 r. przekroczył 155 milionów odtworzeń na Spotify. Duet, przez ostatnie lata swojej kariery, zbudował lojalną i dynamicznie rosnącą rzeszę fanów. Mają na koncie już ponad 150 koncertów jako headlinerzy w Europie, USA, a nawet Meksyku czy Azji.

W lecie dadzą szansę usłyszeć o sobie jeszcze większym publicznościom - a to wszystko za sprawą festiwaliu najwyższej rangi. Przed koncertem w Polsce Finn i Joscha zagrają m.in. na Sziget Festivalu na Węgrzech, na Mad Cool w Hiszpanii oraz CRSSD Festival w USA.

Dodatkowo grupa zapowiada ekscytujące muzyczne projekty w najbliższej przyszłości. Potwierdzono już współpracę w studiu z artystami takimi jak Nick Littlemore (Empire of the Sun), Patrick Hetherington (Parcels), Stargate czy Charlie Ziman (Malcolm Todd).

Kneecap na OFF Festivalu: "Znaleźliśmy się na liście niegrzecznych" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL