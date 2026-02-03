Niemiecki duet Zimmer90 powraca do Polski na dwa koncerty! To będzie dla nich intensywny rok
Po dwóch poprzednich świetnie przyjętych występach w naszym kraju duet Zimmer90 powraca do Polski! Trasa "ARTHOUSE TOUR 2026" zawita do Warszawy oraz Krakowa już na jesień. Wcześniej przed zespołem intensywne, koncertowe lato. Co już wiemy?
Zimmer90 to niemiecki duet, którego fani muzyki alternatywnej okrzyknęli fenomenem electro-indie. Przed Finnem (klawisze, bas) i Joschą (wokal, syntezatory) największa trasa koncertowa w ich karierze - "ARTHOUSE TOUR 2026". Tournee zapowiedziane na jesień tego roku obejmie aż 29 przystanków w 16 różnych krajach. Wcześniej przed muzykami również niezwykle intensywne, koncertowe lato.
Zimmer90 wracają do Polski! Duet wystąpi w naszym kraju aż dwukrotnie
Na trasie "ARTHOUSE TOUR 2026" nie zabraknie przystanków w Polsce! Zimmer90 wystąpią dla naszej publiczności aż dwukrotnie. Pierwszy show odbędzie się 5 listopada w klubie Oczki w Warszawie, a drugi - 6 listopada w Hype Parku w Krakowie. Przedsprzedaż biletów na oba wydarzenia (przeznaczona dla klientów Ticketmaster) wystartowała 3 lutego o godzinie 10:00. Oficjalna sprzedaż rozpocznie się natomiast 4 lutego, również o godzinie 10:00. Organizatorem obu koncertów jest Live Nation Polska.
To nie pierwszy raz, gdy niemiecki duet pojawi się w Polsce. W ubiegłym roku Zimmer90 najpierw zachwycili naszą publiczność na solowym koncercie w warszawskim klubie Niebo, a następnie zostali jedną z gwiazd festiwalu Inside Seaside, odbywającego się na jesień w Gdańsku.
Kim są Zimmer90? Duet stał się fenomenem sceny electro-indie!
Zimmer90 to jedno z odkryć współczesnej sceny alternatywnego popu. Debiutancki album zespołu - "Interior" - wdarł się na niemieckie listy przebojów i do stycznia 2026 r. przekroczył 155 milionów odtworzeń na Spotify. Duet, przez ostatnie lata swojej kariery, zbudował lojalną i dynamicznie rosnącą rzeszę fanów. Mają na koncie już ponad 150 koncertów jako headlinerzy w Europie, USA, a nawet Meksyku czy Azji.
W lecie dadzą szansę usłyszeć o sobie jeszcze większym publicznościom - a to wszystko za sprawą festiwaliu najwyższej rangi. Przed koncertem w Polsce Finn i Joscha zagrają m.in. na Sziget Festivalu na Węgrzech, na Mad Cool w Hiszpanii oraz CRSSD Festival w USA.
Dodatkowo grupa zapowiada ekscytujące muzyczne projekty w najbliższej przyszłości. Potwierdzono już współpracę w studiu z artystami takimi jak Nick Littlemore (Empire of the Sun), Patrick Hetherington (Parcels), Stargate czy Charlie Ziman (Malcolm Todd).