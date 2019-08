Netta na jedynym koncercie w Polsce

25 sierpnia w Kielcach podczas festiwalu Przebój Lata RMF FM i Polsatu 2019 wystąpi pochodząca z Izraela wokalistka Netta.

Netta Barzilaj rok po wygraniu Konkursu Piosenki Eurowizji wystąpi w Polsce. Będzie ona jedną z gwiazd festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach. Wokalistka zaprezentuje się 25 sierpnia 2019 roku na terenie Amfiteatru Kadzielnia.



Netta to izraelska wokalistka, gwiazda muzyki pop oraz zwyciężczyni konkursu Eurowizji 2018. Po ukończeniu szkoły średniej służyła w izraelskiej marynarce wojennej. Po tym krótkim epizodzie rozpoczęła karierę muzyczną. Pierwsze próby to występy w klubach, teatrach i na przyjęciach weselnych. Doświadczenie zdobywała w formacji The Experiment, z którym wyruszyła w regularną trasę koncertową. Występowała również z zespołem Gaberband. W międzyczasie zaprojektowała unikatowy strój, inspirując się Die Antwoord oraz... Pokemonami.



W 2017 roku wzięła udział w przesłuchaniach do piątej edycji "Ha-Kochaw ha-Ba le Erowizjon" i dzięki finałowemu głosowaniu telewidzów i jurorów, została zwyciężczynią programu i reprezentantką Izraela w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji w Lizbonie.



W finale konkursu Eurowizji 2018 wystąpiła z singlem "Toy" i wygrała całą rywalizację zdobywając największą liczbę punktów w głosowaniu telewidzów oraz trzecie miejsce w głosowaniu jurorów z całej Europy.

W lutym bieżącego roku wydała swój drugi singel – "Bassa Sababa", który szybko stał się hitem. To pierwszy utwór Netty od wygrania konkursu Eurowizji. Łączy współczesne brzmienia, z dźwiękami folkowego rocka lat 70., opartych na intrygującej, afrykańskiej rytmice. Tytuł piosenki to dwa przeciwstawne sobie słowa, w języku hebrajskim oraz arabskim - oznaczają 'smutny' i 'wesoły'. Tekst utworu wyraża ekspresję artystki, jej indywidualność, oraz podkreśla jej ludzkie wady, które są jej główną siłą.



Autorami i producentami singla są Netta oraz Avshalom Ariel i Stav Berger, ci sami którzy pracowali przy poprzednim eurowizyjnym hicie. Reżyserem wideo był Roy Raz (współpracował m.in. z Jennifer Hudson, Jean Paul Gaultier, Dita Von Teese). Klip został nagrany na Ukrainie. Akcja rozpoczyna się ślubem Netty, która została porzucona przed ołtarzem. W Polsce, szczególnie popularny stał się remiks utworu, którego autorem jest Gromee.

18 maja Netta wystąpiła jako gość specjalny tegorocznej Eurowizji, prezentując swój najnowszy utwór – "Nana Banana". Numer opowiada o łamaniu schematów i przekraczaniu granic w nowej artystycznej rzeczywistości, poszukiwaniu bezpieczeństwa poza "strefą komfortu".