Oczywiście Great ma dwie główne wady. Zawsze coś trzeba odpuścić, bo znajdźcie mi człowieka, któremu nie nakładały się o tej samej porze koncerty, które chciałby zobaczyć. Drugą jest to, że ze wszystkich koncertów, na których byłam, tylko jeden słyszałam od początku do końca. Na reszcie musiałam zadowolić się 15 minutami, żeby zdążyć na coś kolejnego. A tak naprawdę to marudzę, bo żeby narzekać na poważnie na za dużo dobra, to już trzeba być rozpieszczonym dziennikarzem.

Na uwagę zasługuje więc na pewno zespół Wilgoć. Nie jest to stricte odkrycie, bo znałam już dziewczyny z Rytmów Młodych, ale po raz pierwszy słyszałam je w klubie i zdecydowanie takie przestrzenie im służą. Czasem sensualnie, jak w "Kobiecie", czasem jednak "wypad, nara, nara" z toną energii, jak w "Trzmielojadzie". No i jeśli ktoś lubi sobie posłuchać świetnych partii basu, to proszę szybko szukać, gdzie Wilgoć gra w najbliższym czasie.

Polecajka nr 2 to oczywiście okrzyknięty przeze mnie najlepszym koncertem Great September występ grupy Helicopets. Pisałam o nich więcej tutaj, więc może nie ma sensu się już powtarzać, ale jazz, elektronika, wspaniałe solówki, a przy okazji to świetni ludzie. Płyta "Helicopeter" przyjechała ze mną do domu i będę o nią dbać, i nie opuszczę aż do śmierci.

Trzeci top koncert z czwartku to Stany Pośrednie, czyli post-punk ze Szczecina. Ich też znam z jarocińskich Rytmów, ale też nie słyszałam wcześniej w klubie. A naprawdę warto, bo jest tam dużo energii, ale też dużo emocji, i jak to można przeczytać w internecie: "muzyka, która nie próbuje udawać, że wszystko jest w porządku". Tu niestety nie słyszałam całości, więc zdecydowanie jeszcze kiedyś nadrobię.

Great September 2026: drugi dzień Zobacz galerię + 11

Dalej, choć będę się powtarzać: Kuba Folwarczny, który - jak powiedział mój kolega - nie gra na gitarze, tylko uprawia z nią miłość. Gdybym miała powiesić sobie czyjś plakat nad łóżkiem, to byłby to Kuba Folwarczny. "Czy chcesz takiego mnie mieć?" z "Małym palcem o próg" zawsze przyprawia o ciary, tak samo, jak i chwalony zawsze przeze mnie "Dym". Kuba wydaje płytę na początku przyszłego roku i myślę, że będzie to mocny kandydat do albumu roku 2027.

Kuba Folwarczny Eris Wójcik INTERIA.PL

Great September 2026: czyje koncerty nas zaskoczyły?

Nie dostałam się na Torschlusspanik, bo klub był wypełniony po brzegi, ale słyszałam chwilę zza progu i klimatem skojarzyło mi się to z Meryl Streek, a Meryl Streek to dla mnie wyżyny muzyki. Dostałam się za to na koncert Yard do Prywatki. W sumie za nic człowiek nie wiedział, czego się spodziewać, za to po każdym kolejnym dźwięku zostawałam większą fanką panów z Irlandii. Przed Greatem mówili: "Chcemy, aby nasze występy były miejscem, gdzie można zapomnieć o wszystkim, co dzieje się poza czterema ścianami klubu" i to im się udało. Myślę, że mogę ustawić w topce obok Helicopets, bo porównać ich w żaden sposób się nie da. Więcej Mooga, więcej darcia, Great September wytrzyma!

Koncertem, a nawet dwoma, bo słyszałam ich dwa razy w Łodzi, po których wstydzę się, że dobrze się bawiłam, są występy Bandy Debili. Dlaczego, spytacie? Nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Oni mówią, że warto posłuchać, jeśli lubicie zimną falę, synthpop i dance punk, ale jeśli ktoś powiedziałby wam, że są jak Bracia Figo Fagot, to też trudno byłoby się nie zgodzić. "Samotny Kowboj" niezmiennie kojarzy mi się z "Różowym kowobojem" Anti Dread, nie zapomnę również wersu "Chciałbym mieć taką żonę, która sprzedaje joje". Nie zapomnę też wielu innych, ale zasady SEO nie wybaczyłyby mi tych cytatów. Jak z piosenki o Japończykach choćby. Wspaniałe. Wstydzę się, ale niczego nie żałuję. Poza tym, jeśli zespół sam śmieje się ze swoich piosenek na scenie, to ja nie mam nic do dodania.

Great September 2026: trzeci dzień Zobacz galerię + 11

Dwie następne polecajki ode mnie to Michael Warren (Michał Drabczyk) i Lunar Trips. Pierwsze było mocno amerykańskie i może nie jest to koncert, o którym będę opowiadać jeszcze długo, ale to tylko kwestia gustu. Poszłam tam po przeczytaniu opisu, że "gdyby Nick Cave i Brian Molko mieli dziecko, brzmiałoby jak Michael Warren", i chyba nie muszę wymyślać niczego innego, skoro doskonałe porównanie już istnieje. Lunar Trips to z kolei mogłoby być świetne zakończenie festiwalu, bo takie połączenie shoegaze'u i dreampopu, to coś idealnego po trzech intensywnych dniach. Na stronie Great September można było przeczytać, że to zespół dla fanów Beach House, Fontaines D.C., Slowdive i Cocteau Twins, ale w trakcie koncertu redakcyjnie stwierdziliśmy, że to bardziej portisheadowe.

Lunar Trips mogłoby być świetnym zakończeniem, gdyby zakończeniem dla mnie nie był występ Ata Kak. Moje pierwsze skojarzenie to był Scatman, ale z Ghany. Była to impreza. Chcielibyśmy Ata Kak na afterach, proszę. Chciałabym mieć w sobie tyle radość i energii. PROSZĘ. Niech najlepszym podsumowaniem będzie to, że każda osoba, która mówiła "Idę zobaczyć na chwilę pod scenę", wracała już po zakończeniu koncertu.

Oczywiście to nie wszystko, ale na showcase'ach nie da się zobaczyć wszystkiego. Prawdopodobnie kogokolwiek byście spytali, miałby zupełnie inne polecajki. Choćby, na przykład, Bazgrołki albo Kasia Krzyżaniak. Albo Sensei Dżakba, którego bałam się jeszcze niedawno, a po tym koncercie przestałam. Dużo, dużo dobra. Jak zawsze w Łodzi. Jak zawsze great.

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