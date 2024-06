Audioriver to jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce, podczas którego można jednocześnie zobaczyć najsłynniejszych na świecie reprezentantów house'u, techno i drum&bassu, jak i światowe gwiazdy elektroniki ocierającej się o pop, rock czy hip hop. W tym roku nie odbędzie się już w Płocku, ponieważ został przeniesiony do Łodzi.

"Plaża pod Wzgórzem Tumskim była domem festiwalu od samego początku jego istnienia. Jako miejsce imprezy robiła niesamowite wrażenie zarówno na mieszkańcach Płocka, przyjezdnych, jak i wizytujących artystach. Przez siedemnaście lat wystąpiło na niej ponad tysiąc gwiazd muzyki elektronicznej z kraju oraz zagranicy, w tym postacie największego formatu, jak Solomun, Sven Väth, Richie Hawtin, Nicolas Jaar, Underworld, Róisín Murphy, Bicep, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Honey Dijon, The Blaze, Underworld, Roni Size czy Tale of Us" - wspominają organizatorzy.

Kogo usłyszymy na tegorocznej edycji Audioriver?

Audioriver odsłania kolejne karty

10 czerwca organizatorzy odsłonili przed nami ostatnią pulę artystów, którzy zagrają 14 lipca na Audioriver.

Pojawi się pochodząca z Chicago Azzecca, chilloutowy Echonomist wraz z Alexandrosem Miaris. Rozbrzmi hipnotyczny minimalistyczny house od Jonathana Kaspara oraz amerykańska Julya Karma. Usłyszymy także imprezę w stylu dirty disco od Logic1000 oraz Lovefoxy, która zaprezentuje przed publicznością wszystkie dekady muzyki klubowej.

Wystąpią również Nasta z Bambi Uzi w stylu drum’n’bass, funkowy Pan-Pot, Raven z hard techno oraz Seba & Paradox Live.

Nie zabraknie reprezentacji polskiej w postaci Gigee, Deas, Zuzki z dark disco oraz house’owego duetu Catz 'n Dogz, o których słychać także poza granicami naszego kraju.

Znamy pełny line-up Audioriver!

Podczas Audioriver będziemy mieć do czynienia z całą plejadą gwiazd muzyki elektronicznej. Jak się prezentuje skład festiwalu?

12 lipca zagrają Aftersunday, Andromedik, Angelo Mike, Bambi Uzi, Black Sun Empire, Daria Kolosova B2B Sept, Desiree, Dixon, DJ Heartstring, Duss, Eli Brown, Fever Ray, Gyrofield.

Tego samego dnia zaprezentują się także Hałasova, Hi-Lo, KI/KI Live, Kiasmos Live, Kolsch Live, Mathame AV, Melania., Metrik, Miss Monique, MKO, OGUZ, Olympe, Pete Cannon, Ruchy 48, Rysy, S.P.Y. Feat. Mc LowQui, Sarapata, Sincz B2B Arude, Skrimor, The Caracal PRoject, VTSS, WhoMadeWho, Wonter.

W sobotę 13 lipca sceny na Audioriver przejmą 175 BPM AV, Afterossi, Argy, Brina Knauss, DJ Gigola, DWX Projekt, Dyzen, Edvvin B2B Kuriozum, Elderbook Live, Eskei83, Folamour AV, G-Sound B2B Rebus, Gentlemens Club, Gorgon City, Ikarvs, Joris Voorn Live.

Pojawią się również Lulu Malina, Mall Grab, Mc MAniac Mefjus, Mind Against, N O I B2B Contact, Neverafter, Overmono, Partiboi69 B2B Victoria, Prolix, Riche Hawtin, Stephan Bodzin, Sub FOcus, Tinlicker Live, Weikum, ZEP, Mislav B2B Michael Klein.

Ostatniego dnia wystąpi ostatni ogłoszony skład, a także Airrica, Charlie, Cyryl b2b Ola Tekst, Damian Lazarus, Kettama, Leon B2B Glasse, Mall Grab (House set), Parallelle, Paramida, Tommy Gustav.

Organizatorzy zapowiadają, że niedługo poznamy harmonogram festiwalu.

Audioriver - ceny biletów

Audioriver odbędzie się od 12 do 14 lipca na łodzkich Błoniach. Do 10 czerwca karnety trzydniowe są w cenie 720zł, a dwudniowe - 580zł.