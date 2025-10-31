W tym roku na festiwalowej mapie Polski pojawiła się nowa impreza, która wielu miłośnikom muzyki i wrażeń zapełniła lukę po FEST Festivalu w Chorzowie. Agencja koncertowa Good Taste Production, która od 10 lat tworzy muzyczną scenę w Polsce, zaprosiła słuchaczy na BITTERSWEET Festival - imprezę z międzynarodowym line-upem, spektakularnym miasteczkiem festiwalowym i bogactwem innych artystycznych doświadczeń.

Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce w dniach 14-16 sierpnia 2025 r. w Parku Cytadela w Poznaniu. Wśród gwiazd, które zaszczyciły Polaków swoją obecnością byli m.in. Post Malone, Nelly Furtado, Empire Of The Sun, Marc Rebillet, Peggy Gou, Natasha Bedingfield, Ella Eyre, Hurts czy Loreen. Nie zabrakło także przedstawicieli polskiej sceny - Taco Hemingwaya, Bedoesa 2115, Janna, Julii Wieniawy i wielu innych.

"Nasze myśli długo krążyły wokół stworzenia międzynarodowego festiwalu na taką skalę. Dziś mamy doświadczenie, aby zrealizować to marzenie i stworzyć wyczekiwaną, letnią imprezę w Poznaniu, która przeniknie do tkanki miasta. Wiemy, że festiwal, to nie tylko muzyka. To przede wszystkim ludzie i emocje, ich doświadczenia i przeżycia, doznania i sentymenty, słodko-gorzkie rozstania i powroty. BITTERSWEET Festival ma pobudzać zmysły i tworzyć wspomnienia. A w perspektywie czasu stać się stałym punktem na festiwalowej mapie Polski" - zapowiadali wówczas organizatorzy.

Kiedy odbędzie się druga edycja BITTERSWEET Festivalu? Znamy ceny biletów!

Pierwsza edycja BITTERSWEET Festivalu okazała się ogromnym sukcesem, więc organizatorzy spieszą z ogłoszeniami, dotyczącymi kolejnego sezonu. Już wiadomo, że latem 2026 r. impreza powróci do Poznania w dniach 13-15 sierpnia.

Bilety trafiły do sprzedaży tuż po zakończeniu poprzedniej edycji festiwalu, a pierwsza pula kosztowała 588 złotych (za wejściówkę trzydniową). Dziś zakończyła się także sprzedaż drugiej puli, w której karnet kosztował 688 złotych. Obecnie w sprzedaży dostępny jest trzeci rzut wejściówek, w którym trzydniowy wstęp na wydarzenie kosztuje 788 złotych. Bilety jednodniowe na czwartek również trafiły właśnie do sprzedaży, a pozostałe będzie można kupić już wkrótce.

Ważne ogłoszenie drugiej edycji BITTERSWEET Festivalu! Znamy headlinera

Do mediów właśnie trafiło pierwsze ogłoszenie dotyczące gwiazd przyszłorocznej edycji. Do line-upu dołączył zespół Gorillaz, który wystąpi w roli headlinera 13 sierpnia. Grupa ostatni raz zagrała koncert w Polsce w 2018 r. - wówczas muzycy odwiedzili Gdynię, gdzie zagrali w ramach Open'er Festivalu.

Gorillaz to muzyczna legenda i jeden z najoryginalniejszych projektów scenicznych XXI wieku. Muzycy tworzą wielowymiarowy świat dźwięku i obrazu, przyciągając swoją twórczością i energetycznymi występami tysiące słuchaczy. W sierpniu w Poznaniu świętować będą 25-lecie swojego debiutanckiego albumu, od którego wszystko się zaczęło. Największych fanów z pewnością nie może tam zabraknąć!

BITTERSWEET Festival stawia na nostalgię. Fani ponownie wyśpiewają z gwiazdami hity sprzed lat

"Another year, another line-up full of nostalgia" - zapowiadali organizatorzy festiwalu jeszcze przed ogłoszeniem pierwszych gwiazd. Postanowili utrzymać sentymentalny klimat wydarzenia i ponownie zapraszają potencjalnych uczestników na koncerty pełne wspomnień oraz niepowtarzalnej atmosfery dawnych lat. Dzięki ogłoszeniu koncertu Gorillaz wiemy już, że nie zabraknie także wielkich hitów, takich jak "Clint Eastwood", "Feel Good Inc." czy "Saturnz Barz", które były ścieżką dźwiękową dzieciństwa niejednego z nas.

Co ciekawe, zanim organizatorzy przekazali pierwsze wieści w sprawie line-upu, fani w mediach społecznościowych tłumnie obstawiali, kto mógłby wystąpić w przyszłym roku w Poznaniu. Padały nazwiska artystów, takich jak Demi Lovato, Pink, Black Eyed Peas, Twenty One Pilots, Moby, Avril Lavigne, LP czy Skrillex. Spora część osób także słusznie typowała ogłoszonych Gorillaz. Choć koncerty pozostałych nie zostały dziś zapowiedziane, z pewnością jeszcze nie wszystko stracone.

