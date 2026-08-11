"Sziget: Wyspa Wolności. Piękna, malownicza, o powierzchni 108 ha, pośrodku Dunaju. Odwiedzający mogą zamieszkać na terenie festiwalu, by w pełni poczuć atmosferę Sziget, lub zatrzymać się w mieście i połączyć festiwal z city breakiem w Budapeszcie" - czytamy.

"W tym roku na Sziget czeka jeszcze więcej do odkrycia: rozwijają się kolejne dzielnice festiwalowe, wprowadzone po raz pierwszy w ubiegłym roku. Jedną z nowości jest zupełnie nowa dzielnica Wonderland, łącząca różnorodne formy sztuki, kultury i kreatywnej ekspresji. Na festiwal powracają także ulubione przez publiczność atrakcje, takie jak Luminarium i "Before I Die Wall", a także Magic Mirror i Magic Runway, celebrujące wolność, wyrażanie siebie i różnorodność, zgodnie z prawdziwym duchem Sziget" - zachęca ekipa organizująca festiwal.

Nie zabraknie elektroniki w Delta District, gdzie wystąpią m.in. Peggy Gou, Sara Landry, Argy, Richie Hawtin, Anfisa Letyago, Dixon, Yousuke Yukimatsu, WhoMadeWho i Joris Voorn. Kultura uliczna i hip-hop spotkają się z kolei na dropYard.

Na wszystkich scenach zobaczymy łącznie kilkudziesięciu artystów, w tym m.in. Bring Me The Horizon, Lewis Capaldi, Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Zara Larsson, Jorja Smith, Skrillex, Sombr czy Wolf Alice.

Czym jest Sziget City?

"W tym roku Sziget wychodzi poza teren wyspy dzięki uruchomieniu Sziget City - nowej inicjatywy łączącej festiwalowiczów z tętniącą życiem sceną kulturalną i nocnym życiem Budapesztu. Dzięki temu Szitizens zyskują jeszcze więcej możliwości odkrywania miasta przed festiwalem, w jego trakcie i po jego zakończeniu. Dostępny jest również Sziget City Pass, który ułatwia zwiedzanie Budapesztu i zapewnia dostęp do transportu publicznego, transferu z lotniska na wyspę, wizyty w jednej ze słynnych miejskich term oraz szeregu dodatkowych benefitów" - głosi zapowiedź.

Wyspa Wolności jest już otwarta i czeka na festiwalowiczów, a bilety jednodniowe i karnety są jeszcze dostępne.



