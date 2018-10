Mystic Festival powróci w 2019 roku

Po latach na koncertową mapę Polski wraca Mystic Festival - jeden z najciekawszych i najlepszych rockowo-metalowych festiwali w naszym kraju.

Gwiazdą Mystic Festival 2007 była grupa Slayer /Ethan Miller /Getty Images

Najnowsza edycja odbędzie się latem 2019 r., a za jej finalny kształt będzie odpowiadać Mystic Coalition - połączone siły Mystic Production, Knock Out Productions i B90.

"Jestem niezmiernie zadowolony, że Mystic Festival wraca na koncertową mapę Polski. Po niezwykle udanych edycjach 2005/06 - Iron Maiden / Nightwish / Slayer - skupiliśmy się na działalności wytwórni jednak festiwal zawsze był z tyłu mojej głowy. Współpraca z Knock Out Productions i B90 otworzyła drogę do powrotu i myślę, że w takim składzie uda się nam stworzyć nową jakość i regularny festiwal" - zapowiada Michał Wardzała, szef Mystic Production i pomysłodawca Mystic Festival.

"Znam się z Michałem od kilkunastu lat, a od kilku namawiałem go do powrotu Mystic Festival. My jako Knock Out Productions również potrzebowaliśmy czasu i zaufanych partnerów, aby z pełną mocą zaangażować się w tak duży projekt, który miejmy nadzieję na stałe wpisze się do kalendarza festiwalowego w naszym kraju" - dodaje Tomek Ochab, szef Knock Out Productions.

Cały zamysł i współpracę podsumowuje Arek Hronowski odpowiedzialny za sukces B90: "Każdy z nas osobno myślał o tym samym. Z Tomkiem łączy nas wieloletnia współpraca i świetna komunikacja. Michał już po pierwszym spotkaniu czuł się jak w domu. Dlatego B90 jest dumne, że może wnieść swój udział do tak wielkiego przedsięwzięcia. Polska potrzebuje dużego festiwalu z rockową i metalową muzyką i jestem przekonany, że na przestrzeni kolejnych lat rozwiniemy wydarzenie do poziomu największych festiwali europejskich".

Skład, data, miejsce, bilety - więcej informacji ma być znanych wkrótce.

