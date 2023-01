Przypomnijmy, że dotychczas ujawniono trzech headlinerów Mystic Festival 2023 (7-10 czerwca) - są to szwedzki Ghost , francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah, Exodus, Alcest, Lucifer, Testament, Watain, Primitive Man, Lord Of The Lost, The Hellacopters, Greg Puciato, Undeath i Bury Tomorrow, Godflesh, Grave, Antimatter, Dismember , Wolfheart , Defleshed i Mord'A'Stigmata .



Reklama

W najnowszym ogłoszeniu pojawiło się aż 31 nowych wykonawców, z których największą czcionką wyróżnia się Electric Wizard . To działająca od 1993 r. brytyjska formacja doommetalowa, której liderami są Jus Osborn (wokal, gitara) i Liz Buckingham (gitara), prywatnie małżeństwo.

Organizatorzy ujawnili też podział na poszczególne dni imprezy. Całość rozpocznie się 7 czerwca od Warm Up Day, podczas którego zagrają m.in. Phil Campbell and the Bastard Sons ( Motörhead set) i Godflesh .

Mystic Festival 2023 - bilety

Do sprzedaży trafiły właśnie bilety jednodniowe (w cenie 279 zł) i weekendowe (piątek i sobota - 449 zł). Można też kupować 4-dniowe karnety (669 zł) i 4-dniowe karnety VIP (899 zł) oraz dodatkowo nocleg w Mystic Camp (z parkingami dla aut osobowych i kamperów).