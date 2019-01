Mystic Festival 2019: Kolejne cztery zespoły ogłoszone

Znamy nazwy kolejnych czterech zespołów, które dołączają do składu tegorocznej odsłony Mystic Festival w Krakowie.

Vltimas wystąpi podczas Mystic Festival w Krakowie

W poprzednich edycjach Mystic Festival zaprezentowali się m.in. Iron Maiden, Nightwish, Mayhem, Children of Bodom, Celtic Frost, Kreator czy Behemoth. Główną gwiazdą ostatniej odsłony (2007 r.) był Slayer.



Po latach postanowiono reaktywować imprezę, za którą odpowiadać będzie Mystic Coalition - połączone siły Mystic Production, Knock Out Productions i B90.

Festiwal odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników, gdzie znajdzie się druga scena oraz miasteczko festiwalowe. W sumie podczas dwóch dni na trzech scenach zaprezentuje się 28 wykonawców.

Dotychczas ogłoszeni wykonawcy to amerykańska grupa Slipknot, duński mistrz metalowego horroru King Diamond, Norwegowie z Emperor, Wikingowie z Amon Amarth, amerykańscy thrashmetalowcy z Testament, Carcass (Wielka Brytania, grind core/death metal), Trivium (USA, thrash metal), Powerwolf (Niemcy, heavy/power metal), Municipal Waste (USA, thrash metal/crossover), niezwykle popularni nad Wisłą Szwedzi z Sabaton, Holendrzy z Within Temptation, folkmetalowcy z Eluveitie (Szwajcaria), legenda amerykańskiego death metalu Immolation, ich rodacy z bagiennego Crowbar oraz Power Trip (crossover thrash), In Flames (Szwecja, melodyjny death metal), Soulfly (USA/Brazylia, groove/thrash metal), Possessed (USA, death/thrash metal) i Hatebreed (USA, metalcore/groove metal).

Teraz organizatorzy ujawnili kolejne cztery zespoły - Vltimas, Jinjer, Batushka i Entropia.

"Na plakatach Mystic Festival 2019 pojawiło się Obituary, które mieliśmy ogłosić 22 stycznia. Niestety dzisiaj zespół odwołał wszystkie europejskie festiwale letnie w 2019 roku, prosimy zatem o nie sugerowanie się informacją na plakacie. W zamian za Obituary zaprosiliśmy VLTIMAS" - czytamy.

Międzynarodowa supergrupa Vltimas 29 marca wyda swój debiutancki album "Something Wicked Marches In".

Skład tworzą amerykański wokalista David Vincent, niegdysiejszy frontman Morbid Angel, norweski gitarzysta Rune "Blasphemer" Eriksen (były członek kultowego Mayhem) i Flo Monier - urodzony we Francji, uznany perkusista kanadyjskiego Cryptopsy.

Powstały w 2009 roku nieopodal Doniecka na Ukrainie zespół Jinjer, można już chyba nazwać stałym bywalcem polskich klubowych scen. Na każdej trasie koncertowej formacja z wokalistką Tatianą Shmailyuk nie zapomina o Polsce, w której ma bardzo wielu fanów.

Polska Entropia łączy black metal, sludge i post metal. Trzeci album grupy z Oleśnicy "Vacuum" znalazł się w wielu podsumowaniach na najlepsze płyty 2018 r.

Entropia





Muzyka Jinjer to hybryda kilku gatunków. Słychać u Ukraińców metalcore'a, funk, reggae, nawet jazz. "King Of Everything" to ostatni pełnowymiarowy materiał Ukraińców, pochodzący z 2016 roku. W 2019 roku premierę miała EP-ka "Micro". Na koncert Jinjer powinni wybrać się ci, którzy na co dzień słuchają, chociażby Lamb Of God, Guano Apes, Killswitch Engage, Pantery, Gojiry.

ENTROPIA (Polska) black metal, sludge, post-metal:

Ceniony "Noise Magazine" wybrał kilka tygodni temu trzeci album oleśnickiej formacji Entropia "Vacuum" albumem roku 2018. Jak pisał wydawca: "Rezultat stanowi połączenie całkowicie przeciwstawnych światów, w których instrumentalny trans i elektronika czerpiąca bezpośrednio, chociażby ze sceny goa, techno i IDM oraz dokonań kraut rocka spotyka się z najbardziej ekstremalnymi do tej pory momentami w dorobku zespołu. [...] Jest zapisem nieustannej potyczki światopoglądu psychodelicznego z ludzką małością, a zatem - to przede wszystkim opowieść o konflikcie, jaki toczy się wewnątrz nas samych".

Generalnie minionych 12 miesięcy było niezwykle udanych dla kwintetu, który zagrał też udaną trasę po Polsce u boku Batushki i Obscure Sphinx. Wcześniej Entropia pojawiła się z koncertami w dziewięciu krajach, włączając w to m.in. hiszpański Primavera Sound oraz występy u boku Mgły, Furii, Altar of Plagues i wielu innych.