Mystic Festival 2019: King Diamond, Amon Amarth i Testament

Poznaliśmy kolejnych trzech wykonawców wracającego do życia po latach Mystic Festival. Impreza odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników.

W poprzednich edycjach Mystic Festival zaprezentowali się m.in. Iron Maiden, Nightwish, Mayhem, Children of Bodom, Celtic Frost, Kreator czy Behemoth. Główną gwiazdą ostatniej odsłony (2007 r.) był Slayer.

Po latach postanowiono reaktywować imprezę, za którą odpowiadać będzie Mystic Coalition - połączone siły Mystic Production, Knock Out Productions i B90.

Festiwal odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników, gdzie znajdzie się druga scena oraz miasteczko festiwalowe.

Pierwszą ogłoszoną gwiazdą jest amerykańska grupa Slipknot.

Organizatorzy ujawnili kolejnych trzech (z 20 zaplanowanych) wykonawców - są to duński mistrz metalowego horroru King Diamond, Wikingowie z Amon Amarth oraz amerykańscy thrashmetalowcy z Testament.

