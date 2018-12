Mystic Festival 2019: In Flames, Soulfly, Possessed i Hatebreed dołączają do składu

Mocne ogłoszenie od organizatorów Mystic Festival - do składu dołącza kolejnych czterech wykonawców, przede wszystkim związanych ze sceną deathmetalową.

W poprzednich edycjach Mystic Festival zaprezentowali się m.in. Iron Maiden, Nightwish, Mayhem, Children of Bodom, Celtic Frost, Kreator czy Behemoth. Główną gwiazdą ostatniej odsłony (2007 r.) był Slayer.



Po latach postanowiono reaktywować imprezę, za którą odpowiadać będzie Mystic Coalition - połączone siły Mystic Production, Knock Out Productions i B90.

Festiwal odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników, gdzie znajdzie się druga scena oraz miasteczko festiwalowe. W sumie podczas dwóch dni na trzech scenach zaprezentuje się 28 wykonawców.

Pierwszą ogłoszoną gwiazdą jest amerykańska grupa Slipknot. Kolejni ujawnieni wykonawcy to duński mistrz metalowego horroru King Diamond, Norwegowie z Emperor, Wikingowie z Amon Amarth, amerykańscy thrashmetalowcy z Testament, Carcass (Wielka Brytania, grind core/death metal), Trivium (USA, thrash metal), Powerwolf (Niemcy, heavy/power metal), Municipal Waste (USA, thrash metal/crossover), niezwykle popularni nad Wisłą Szwedzi z Sabaton, Holendrzy z Within Temptation, folkmetalowcy z Eluveitie (Szwajcaria), legenda amerykańskiego death metalu Immolation, ich rodacy z bagiennego Crowbar oraz Power Trip (crossover thrash).

Teraz do składu dołączają In Flames, Soulfly, Possessed i Hatebreed.

Blisko 30 lat temu w Göteborgu zaczął rodzić się melodyjny death metal, a do poczęcia tego stylu walnie przyczynił się właśnie zespół In Flames. Obok At The Gates i Dark Tranquillity stali się najważniejszymi przedstawicielami death metalu z melodyjnym obliczem.



Dyskografię zamyka "Battles" z roku 2016.

Clip In Flames It's No Good (Lyric Video)

Na czele Soulfly stoi Max Cavalera, który jeszcze w Sepulturze pokazał, jak można łączyć ekstremalny metal z klimatem oraz elementami muzyki etnicznej.

Powstała w 1997 roku w Arizonie formacja, bardzo szybko udowodniła swoją klasę albumami "Soulfly", "Primitive", "3" i "Prophecy", które ukazały się w latach 1998-2004. Ostatnim albumem Soulfly jest "Ritual" z października 2018 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Max Cavalera o płycie "Ritual" grupy Soulfly INTERIA.PL

W Bay Area położono podwaliny nie tylko pod thrash, lecz również death metal. Odpowiedzialny za to jest właśnie powstały w 1983 roku zespół Possessed, który z thrashowej estetyki również chętnie korzystał, chyba najwspanialej na EP-ce "The Eyes Of Horror" z 1987 roku. Wcześniej Jeff Beccera, Larry Lalonde, Mike Torrao i Mike Sus zarejestrowali dwa albumy, które na trwałe zapisały się w historii metalu - "Seven Churches" (1985; zamyka go utwór "Death Metal") oraz "Beyond The Gates" (1986).

Possessed powrócił na dobre do koncertowania w XXI wieku. Chociaż Jeff po postrzeleniu musi poruszać się na wózku, jego wokal nic nie stracił na diaboliczności. Wspierany przez Emilio Marqueza (perkusja), Daniela Gonzaleza (gitara), Roberta Cardenasa (gitara basowa, wokal) i Claudeousa Creamera (gitara) daje znakomite koncerty, o czym parokrotnie przekonaliśmy się w Polsce. Co więcej, kapela podpisała kontrakt z Nuclear Blast i przygotowuje trzeci pełnowymiarowy materiał.

Wideo POSSESSED - Full Set Performance - Bloodstock 2017

Hatebreed ostatnimi czasy regularnie koncertuje w Polsce, a to w roli gwiazdy, innym razem wspierając legendy, jak podczas występu u boku Kreator i Dimmu Borgir. Na czele działającej od 1994 roku kapeli stoi Jamey Jasta.



Jameya wspierają dwaj muzycy, z którymi zakładał Hatebreed, basista Chris Beattie i gitarzysta Wayne Lozinak. Są też w składzie dwaj muzycy, którzy dołączyli w XXI wieku - Matt Byrne (perkusja) i Frank Novinec (gitara prowadząca). Ich ostatni album to wydany w 2016 roku "The Concrete Confessional".

Clip Hatebreed Seven Enemies

Ceny biletów jednodniowych:

Płyta - 309 zł

Siedzące poziom A - 349 zł

Siedzące poziom C - 269 zł

Ceny karnetów 2-dniowych:

Płyta - 489 zł

Sektory A - 539 zł

Sektory C - 439 zł



Ceny karnetów VIP - 999 zł.

Karnet VIP zawiera:

- wejście na teren imprezy w oba dni festiwalowe, miejsce numerowane na sektorze B4 lub B5 (miejsce jest przydzielane przez organizatora według kolejności zamówień) wewnątrz Tauron Arena Kraków

- dostęp do specjalnej strefy restauracyjnej (wewnątrz Tauron Arena Kraków)

- open bar (piwo, wino, napoje, woda)

- zimne i cieple przekąski typu finger food

- zestaw gadżetów festiwalowych - koszulka, torba eco oraz unikatowy plakat

- bilet kolekcjonerski, który otrzymasz na festiwalu.



Płyta nie będzie podzielona na strefę Golden Circle czy Early Birds. Karnety upoważniają do wejścia na oba festiwalowe dni.