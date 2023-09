Wydarzenie muzyczne "Murem za polskim mundurem" jest gestem solidarności z polskimi służbami mundurowymi, które strzegą bezpieczeństwa granicy naszego kraju - tak TVP zapowiadała piątkowy koncert.

Na scenie w Mielniku nad Bugiem pojawili się Marek Piekarczyk (trener "The Voice of Poland"), Anna Józefina Lubieniecka (była wokalistka Varius Manx), Natalia Krakowiak, Antek Smykiewicz, Łukasz Drapała (wokalista grupy Chemia i finalista "The Voice of Poland"), Bartas Szymoniak i chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wideo Marek Piekarczyk - Biały krzyż | Murem za polskim mundurem

W programie znalazły się takie utwory, jak m.in. "O mój rozmarynie", "Pałacyk Michla", "Rozkwitały pąki białych róż", "Wojenko, wojenko", "Szara piechota", "Dziś do ciebie przyjść nie mogę", "Biały krzyż", "Przybyli ułani pod okienko" i "Jak to na wojence ładnie".

Wideo Antek Smykiewicz - Serce w plecaku | Murem za polskim mundurem

"Jesteśmy dumni, że mamy takich obrońców, jesteśmy dumni, że mamy was. Tym koncertem pokazujemy, że jesteśmy z wami solidarni, bo nam też zależy na bezpieczeństwie naszej ojczyzny. Chcemy zasypiać i budzić się spokojnie. Wasza służba zasługuje na uznanie, szacunek i pamięć. Wy i wasze rodziny czuwacie i nie są to puste słowa. Widzimy, jak wygląda współczesna wojna. Nie chcemy tego. Pragniemy pokoju" - mówiła ze sceny prowadząca Anna Popek.

Na niezbyt licznej widowni można było zobaczyć przede wszystkim mundurowych - żołnierzy czy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wśród widzów na zdjęciach pojawił się m.in. poseł i były wokalista grupy Piersi Paweł Kukiz, lider listy PiS w Opolu w nadchodzących wyborach parlamentarnych.



Wideo Józefina & Łukasz Drapała - Maki | Murem za polskim mundurem

Od wydarzenia odcięła się wcześniej zapowiadana Halina Mlynkova. "Nie biorę udziału w tym koncercie, a dzisiejszy wieczór mam zamiar spędzić w kinie" - napisała, sugerując, że wybierze się na głośny film "Zielona granica" Agnieszki Holland. Jej produkcję skrytykowało m.in. wielu przedstawicieli rządzącej prawicy. "Tylko świnie siedzą w kinie" - powiedział prezydent Andrzej Duda, dodając, że cytował przedstawicieli polskich służb i Straży Granicznej. Pod tym hasłem podczas II wojny światowej żołnierze Armii Krajowej próbowali odwodzić Polaków od chodzenia do kin, gdzie przed seansami pokazywano propagandę hitlerowską.

Słowa prezydenta wywołały oburzenie. "Bardzo mi przykro, że ktoś się poczuł urażony. Ja na ten film się nie wybieram, poczekam, aż w jakiejś telewizji go pokażą. Nie wybieram się na niego do kina. Nie będę extra płacił za to, żeby to obejrzeć" - odpowiedział Duda.