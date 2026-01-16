Maryla Rodowicz z koncertem w Warszawie. Gdzie i kiedy zagra?

Obecna trasa Maryli Rodowicz obejmuje: Olsztyn (16.01), Warszawę (19.01, soldout), Szczecin (21.01), Kraków (15.02, soldout) i Bielsko-Białą (20.02). Ze względu na duże zainteresowanie do trasy dodano kolejny koncert w Warszawie - odbędzie się on 17 lutego w Teatrze Muzycznym ROMA.

"Podczas trasy 'Niech żyje bal' artystka zaprezentuje wachlarz największych przebojów: od 'Małgośki' i 'Remedium' po nieśmiertelny tytułowy hymn. Tym razem jednak usłyszymy te utwory w zupełnie nowym wydaniu. Akustyczne aranżacje podkreślą urok melodii, niepowtarzalną barwę głosu artystki i ten magiczny element, który sprawia, że jej piosenki zawsze brzmią wyjątkowo, mimo upływu lat" - zapowiadają organizatorzy, Adria Art.

"Spotkanie z Marylą Rodowicz to więcej niż koncert - to bal, w którym każdy refren wywołuje wspomnienia. Niezależnie od wieku i muzycznych upodobań trudno oprzeć się atmosferze wydarzenia, które niezmiennie udowadnia, że prawdziwa gwiazda świeci nieprzerwanie" - dodają.

Maryla Rodowicz - królowa polskiej piosenki

Maryli Rodowicz nikomu nie trzeba przedstawiać. Obecna na scenie od lat, na koncie ma wiele przebojów, które śpiewają kolejne pokolenia Polaków - można tu wspomnieć choćby "Niech żyje bal", "Małgośkę", "Sing-sing", "To już było", "Wielka woda", "Damą być", "Wariatka tańczy" czy "Do łezki łezka".

W 2025 roku wydała płytę "Niech żyje bal", na której można usłyszeć największe hity wykonywane w duetach z artystami młodego pokolenia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Dawid Kwiatkowski, Roxie, Mrozu, Błażej Król, bryska, Lanberry czy Igor Herbut.

Maryla Rodowicz i Ralph Kaminski o wspólnym singlu. To nowa wersja wielkiego przeboju INTERIA.PL