Majówka nad Bałtykiem w rytmie największych przebojów. "Śpiewają kolejne pokolenia"

Długi weekend majowy od lat stanowi dla nadawców telewizyjnych okazję do przygotowania specjalnych wydarzeń rozrywkowych. Tym razem Telewizja Polska postawiła na koncert w wyjątkowej lokalizacji. Sopockie molo, kojarzone przede wszystkim z letnimi festiwalami i historią polskiej muzyki rozrywkowej, stanie się tłem dla kameralnego widowiska.

Organizatorzy podkreślają, że nie będzie to zwykły koncert. W zapowiedzi wydarzenia czytamy: "To coś więcej niż koncert. To kameralna podróż przez najpiękniejsze polskie utwory, które rozbrzmiewają w Sopocie od 70 lat". Jak dodano, w symbolicznej przestrzeni molo, odwiedzanej zarówno przez artystów, jak i zakochanych, opowiedziana zostanie "najstarsza historia świata, zapisana w piosenkach, które śpiewają kolejne pokolenia".

Emisję zaplanowano na niedzielę 3 maja w TVP2. W zależności od zapowiedzi, koncert rozpocznie się około godziny 17:05-17:15.

Gwiazdy na jednej scenie

Na sopockim molo pojawi się szerokie grono artystów reprezentujących różne pokolenia i style muzyczne. Wśród zaproszonych znaleźli się Natalia Przybysz, Sławek Uniatowski, Margaret, Anna Rusowicz, Natalia Muianga oraz Ewelina Flinta. Obok nich wystąpią również Kacper Andrzejewski i Maciej Zakościelny.

Szczególną rolę powierzono Filipowi Gurłaczowi, który nie tylko poprowadzi koncert, ale również zaprezentuje się jako wokalista. Aktor znany z produkcji telewizyjnych i programów rozrywkowych tym razem stanie się jednym z gospodarzy muzycznego wieczoru.

Przeboje, które zna cała Polska

Program koncertu oparto na dobrze znanych utworach o miłości, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Wśród nich znajdą się takie piosenki jak "Za tobą pójdę jak na bal", "Kocham cię kochanie moje", "Jesteś lekiem na całe zło" czy "Byłaś serca biciem".

Za warstwę muzyczną odpowiada zespół pod kierownictwem pianisty i aranżera Rafała Stępnia. Przygotowane specjalnie na tę okazję aranżacje mają stanowić hołd dla legend polskiej piosenki oraz tradycji koncertów odbywających się w Sopocie.

Kameralna atmosfera i filmowa oprawa

Twórcy wydarzenia postawili na oszczędną scenografię, w której główną rolę odgrywać będą naturalne walory miejsca. Morze, niebo i zachodzące słońce mają stworzyć tło dla muzycznych emocji. Bliskie ujęcia artystów oraz publiczności, a także wykorzystanie filmowej optyki, mają dodatkowo podkreślić intymny charakter koncertu i przywołać klimat minionych lat.

Sopot i jego muzyczna tradycja

Nie bez powodu to właśnie Sopot został wybrany na miejsce realizacji koncertu. Miasto od dekad jest jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiej sceny muzycznej, głównie za sprawą festiwali organizowanych w Operze Leśnej. "Majówka na Molo" wpisuje się w tę tradycję, choć proponuje widzom bardziej kameralną, refleksyjną odsłonę muzycznego spotkania.

