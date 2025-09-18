Machine Gun Kelly, posługujący się obecnie skróconym pseudonimem "mgk" na swoim Instagramie opublikował plakat ze zbliżającą się trasę koncertową. Występy promować będą niedawno wydany krążek "lost americana", rozwijający pop-rockowe brzmienie eksplorowane w poprzednich materiałach. Jak się okazało, gwiazdor odwiedzi również Polskę.

Kiedy mgk zagra w Polsce?

Już 20 lutego 2026 roku zobaczymy mgk w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation. Z wpisu artysty wynika, że przedsprzedaż biletów na jego stronie internetowej rozpocznie się w przyszłym tygodniu i już teraz można zapisać się na wczesny dostęp. Przedsprzedaż Ticketmaster na polski koncert rozpocznie się w środę, 24 września o godzinie 12.00, a oficjalna sprzedaż planowana jest na 25 września, również na godzinę 12:00 na oficjalnej stronie Live Nation.

Występ w Krakowie otworzy Julia Wolf. Muzyk nagrał z nią niedawno piosenkę "Iris", będącą coverem Goo Goo Dolls. Na amerykańskiej części trasy towarzyszyć mu będzie z kolei Wiz Khalifa.

"lost americana" bardzo personalnym materiałem dla mgk

Nad krążkiem "lost americana" pracowało wielu uzdolnionych producentów i artystów takich jak: SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child i Travis Barker. Gwiazdor zaznaczał, że nowym materiałem oddaje hołd osobom wykraczającym poza normy społeczne, preferującym eksplorowanie własnych ścieżek. Jest to jednocześnie wyjątkowo personalny materiał dla samego mgk. Eksploruje on bowiem swoją przeszłość oraz opowiada o skomplikowanej relacji z aktorką Megan Fox, z którą doczekał się dziecka.

