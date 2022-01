LP, czyli Laura Pergolizzi, to autorka tekstów dla największych gwiazd na świecie - m.in. Rihanny, Rity Ory, Cher i Christiny Aguilery. Wielką sławę m.in. w Polsce (platynowa płyta) przyniósł jej album "Lost On You" z 2016 roku. Listy przebojów podbijał natomiast utwór tytułowy z płyty, który ma ponad miliard odtworzeń (posłuchaj!).

Dotychczasowy dorobek Amerykanki włosko-irlandzkiego pochodzenia zamyka studyjny album "Churches" z grudnia 2021 r.

Zapowiedzią szóstego studyjnego materiału były single "The One That You Love" ( sprawdź! ), "How Low Can You Go" ( posłuchaj! ), "One Last Time", "Goodbye" i "Angels". Jeszcze przed premierą płyty poznaliśmy kolejną piosenkę "Conversation".

"Conversation" został wyprodukowany przez Nate Campany (Tove Lo, K.Flay, Christina Aguillera) i Kyle'a Shearera (Becky G, Tove Lo, Carly Rae Jepsen), znanych jako Valley Girl.

Produkcją albumu "Churches" zajął się Mike Del Rio (Kylie Minogue, X Ambassadors, Skylar Grey). Oprócz utworów wyprodukowanych przez Del Rio i Campany, na "Churches" znajdują się także numery produkcji takich artystów jak: Isabella Machine Summers (Florence + The Machine); Lars Stolfer (Health, Local Natives, Cold War Kids); dwukrotny zdobywca nagrody Grammy Dan Wilson (Adele, Pink, Leon Bridges, James Bay) i Dan Nigro (Olivia Rodrigo, Carly Rae Jepsen, Sky Ferreira). Masterem zajęła się wielokrotna zwyciężczyni Grammy Emily Lazar (HAIM, Maggie Rogers, The Killers, Vampire Weekend, Coldplay).

LP i trzy koncerty w Polsce - nowe terminy koncertów

W ramach promocji nowego materiału mająca wielu fanów w naszym kraju LP miała powrócić do Polski w lutym. Z powodu pandemii koronawirusa zostały one przełożone na jesień.

13.09.2022 - Wrocław, A2

14.09.2022 - Warszawa, Torwar

16.09.2022 - Gdańsk, Stary Maneż.