Louis Tomlinson szykuje się do wydania trzeciego krążka w swojej solowej karierze. Album zatytułowany został "How Did I Get Here?". Artysta podkreśla w wywiadach, że materiał na niego zgromadzony jest o wiele bardziej "słoneczny" i pozytywny, w porównaniu z wcześniejszą twórczością. Inspiracją do jego nagrania była wizyta Tomlinsona w Santa Teresa na Kostaryce.

Premiera płyty zapowiedziana została na 23 stycznia 2026 r., a poprzedza ją m.in. oddanie w ręce fanów energetycznego i pozytywnego singla "Lemonade". Dodatkowo były członek One Direction zapowiedział już trasę koncertową, wraz z którą w przyszłym roku odwiedzi wiele krajów Europy, a w tym także Polskę! Jednym z przystanków podczas tournee będzie PreZero Arena w Gliwicach, gdzie piosenkarz zaprezentuje się 6 kwietnia.

Nie będzie to pierwsza wizyta artysty w naszym kraju. Louis miał okazję śpiewać dla polskich fanów już w 2022 r., w Łodzi oraz Poznaniu, a także w 2023 r., ponownie odwiedzając Łódź oraz Kraków. Latem tego roku trzeci raz zawitał do Polski i został jedną z głównych gwiazd darmowej imprezy Łódź Summer Festival, na którą przybyło blisko 500 tys. ludzi!

Pale Waves gościem specjalnym koncertu Louisa Tomlinsona w Polsce!

Winiary Bookings, organizator nadchodzącego koncertu Louisa Tomlinsona w Gliwicach, przekazał nowe wieści w sprawie wydarzenia. Ogłoszono, kto został gościem specjalnym! Na całej europejskiej części trasy byłemu wokaliście One Direction towarzyszył będzie zespół Pale Waves. To oni rozgrzeją publiczność w ramach supportu.

Pale Waves to kwartet pochodzący z Manchesteru, powstały w 2014 r., którego twórczość opiera się na gitarowych dźwiękach, indie popie, syntezatorach oraz nostalgii lat 80. W wrześniu 2024 r. grupa oddała w ręce fanów swój czwarty album studyjny, zatytułowany "Smitten", gdzie porzucili punkowy sznyt na rzecz subtelniejszego grania. W ich najnowszych kawałkach dominuje przepełniony emocjami wokal, choć melodie nie tracą na chwytliwości. Wydane w ubiegłym roku single, takie jak "Perfume" czy "Kiss Me Again", z pewnością podbiją serca słuchaczy także w Polsce. Już w kwietniu zespół pokaże naszej publiczności, na co go stać.

Louis Tomlinson w Gliwicach - bilety

Sprzedaż biletów na wydarzenie organizowane przez Winiary Bookings rozpoczęła się w piątek 10 października o godzinie 10:00. Wejściówki wciąż są dostępne. Zakupu można dokonać w certyfikowanych punktach takich jak: www.winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet i Ticketmaster.

Bilety na koncert Louisa Tomlinsona i Pale Waves kosztują od 170 zł do 350 zł - w zależności od wybranego sektora na trybunach. Wejście na płytę stojącą to koszt 260 zł.

