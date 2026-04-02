Louis Tomlinson ponownie w Polsce! Oto, co musisz wiedzieć przed wydarzeniem

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Już 4 kwietnia Louis Tomlinson zawita do PreZero Areny w Gliwicach, aby zaprezentować polskim fanom show z trasy "How Did We Get Here? World Tour". Organizatorzy wydarzenia przekazują garść informacji istotnych dla uczestników. Oto harmonogram, rozpiska wejść oraz zasady rozdawania przez ochronę numerowanych opasek.

Louis Tomlinson na scenie
Louis Tomlinson 4 kwietnia wystąpi w Gliwicach

23 marca, koncertem w Hamburgu, Louis Tomlinson rozpoczął swoją trasę "How Did We Get Here? World Tour". Tournee obejmie miasta w Europie, Ameryce Północnej i Australii i potrwa aż do października. Finałowe show odbędzie się w Brisbane. Podczas występów wokalista promuje swoje trzecie solowe wydawnictwo, z którego pochodzą przeboje takie jak "Lemonade" czy "Palaces".

Zobacz również:

Ewa i Krzysztof Krawczykowie
Pop

Emocjonalne wyznanie Ewy Krawczyk. Zabrała głos w piątą rocznicę śmierci męża

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

W rozpisce trasy koncertowej nie zabrakło miejsca dla Polski. Louis Tomlinson powróci do nas już w najbliższą sobotę, 4 kwietnia. Wystąpi w PreZero Arenie w Gliwicach. To nie pierwsza wizyta byłego członka One Direction w naszym kraju - miał okazję zaśpiewać dla polskich fanów już w 2022 r. Wówczas zawitał do Łodzi i Poznania, a rok później zaprezentował się ponownie w Łodzi oraz Krakowie. Latem tego roku kolejny koncert piosenkarza, w ramach darmowej imprezy Łódź Summer Festival, przyciągnął widownię liczącą 500 tys. osób!

Zbliża się koncert Louisa Tomlinsona w Gliwicach. Oto kilka istotnych informacji od organizatorów

Winiary Bookings, organizator nadchodzącego koncertu Louisa Tomlinsona w Gliwicach, przekazał garść informacji w sprawie wydarzenia. Z komunikatu dowiadujemy się m.in. jak wygląda harmonogram imprezy. Show głównej gwiazdy poprzedzać będą bowiem dwa inne występy artystów supportujących. Otwarcie drzwi na teren areny będzie miało miejsce o godz. 18:30. Dalsza rozpiska prezentuje się następująco:

  • 19:00 - 19:30 Alex Spencer
  • 19:50 - 20:30 Pale Waves
  • 21:00 - 23:00 Louis Tomlinson.

Organizatorzy przekazują również, do których wejść powinni kierować się posiadacze poszczególnych rodzajów biletów. Wejście E przeznaczone zostało dla miejsc na płycie stojącej, wejścia B i D prowadzą na trybuny, a osoby ze specjalnymi wejściówkami powinny szukać wejścia PREMIUM/VIP.

Na teren imprezy nie można wnosić bagaży większych niż format A4. Dodatkowo na miejscu, od godz. 16:00, dostępny będzie depozyt w cenie 40 zł, w którym fani będą mogli zostawić większe plecaki czy torby. W środku areny znajduje się również szatnia na odzież wierzchnią.

Organizatorzy koncertu Louisa Tomlinsona w Polsce przekazali szczegóły kolejkowania i rozdawania opasek z numerkami. O której należy pojawić się pod areną?

Winiary Bookings w najnowszym komunikacie przekazał także wieści dotyczące tzw. kolejkowania oraz opaskowania uczestników wydarzenia. "Przed koncertem Louisa Tomlinsona w PreZero Arenie zostanie wprowadzony system kolejkowania. Został on już sprawdzony podczas poprzednich koncertów artysty w ramach trasy, dlatego management zdecydował się zastosować go również w Gliwicach" - czytamy w infografice.

Organizatorzy podkreślają, że kolejkowanie dotyczy wyłącznie osób posiadających bilety na płytę, które nie mają przyporządkowanych miejsc numerowanych.

W godzinach 9:00 - 13:00 ochrona rozdawać będzie opaski, dzięki którym następnie uformuje się kolejka na koncert. "Opaski będą przyznawane losowo. Wcześniejsze ustawianie się w kolejce nie będzie uwzględniane" - podkreślono w komunikacie.

O godz. 16:30 wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy odbiorą wcześniej opaski, powinni zgromadzić się pod areną. Ochrona zacznie wówczas formować kolejkę wejściową - według numerów na opaskach. O godz. 18:30 rozpocznie się wpuszczanie.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotów, których nie wolno wnosić na teren imprezy oraz mapa PreZero Areny z dokładnie rozrysowanymi wejściami, parkingiem, dojazdem itp. dostępne są w mediach społecznościowych Winiary Bookings oraz na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku.

Piotr Odoszewski wzruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałówPolsat Promocja

