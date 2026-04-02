23 marca, koncertem w Hamburgu, Louis Tomlinson rozpoczął swoją trasę "How Did We Get Here? World Tour". Tournee obejmie miasta w Europie, Ameryce Północnej i Australii i potrwa aż do października. Finałowe show odbędzie się w Brisbane. Podczas występów wokalista promuje swoje trzecie solowe wydawnictwo, z którego pochodzą przeboje takie jak "Lemonade" czy "Palaces".

W rozpisce trasy koncertowej nie zabrakło miejsca dla Polski. Louis Tomlinson powróci do nas już w najbliższą sobotę, 4 kwietnia. Wystąpi w PreZero Arenie w Gliwicach. To nie pierwsza wizyta byłego członka One Direction w naszym kraju - miał okazję zaśpiewać dla polskich fanów już w 2022 r. Wówczas zawitał do Łodzi i Poznania, a rok później zaprezentował się ponownie w Łodzi oraz Krakowie. Latem tego roku kolejny koncert piosenkarza, w ramach darmowej imprezy Łódź Summer Festival, przyciągnął widownię liczącą 500 tys. osób!

Zbliża się koncert Louisa Tomlinsona w Gliwicach. Oto kilka istotnych informacji od organizatorów

Winiary Bookings, organizator nadchodzącego koncertu Louisa Tomlinsona w Gliwicach, przekazał garść informacji w sprawie wydarzenia. Z komunikatu dowiadujemy się m.in. jak wygląda harmonogram imprezy. Show głównej gwiazdy poprzedzać będą bowiem dwa inne występy artystów supportujących. Otwarcie drzwi na teren areny będzie miało miejsce o godz. 18:30. Dalsza rozpiska prezentuje się następująco:

19:00 - 19:30 Alex Spencer

19:50 - 20:30 Pale Waves

21:00 - 23:00 Louis Tomlinson.

Organizatorzy przekazują również, do których wejść powinni kierować się posiadacze poszczególnych rodzajów biletów. Wejście E przeznaczone zostało dla miejsc na płycie stojącej, wejścia B i D prowadzą na trybuny, a osoby ze specjalnymi wejściówkami powinny szukać wejścia PREMIUM/VIP.

Na teren imprezy nie można wnosić bagaży większych niż format A4. Dodatkowo na miejscu, od godz. 16:00, dostępny będzie depozyt w cenie 40 zł, w którym fani będą mogli zostawić większe plecaki czy torby. W środku areny znajduje się również szatnia na odzież wierzchnią.

Organizatorzy koncertu Louisa Tomlinsona w Polsce przekazali szczegóły kolejkowania i rozdawania opasek z numerkami. O której należy pojawić się pod areną?

Winiary Bookings w najnowszym komunikacie przekazał także wieści dotyczące tzw. kolejkowania oraz opaskowania uczestników wydarzenia. "Przed koncertem Louisa Tomlinsona w PreZero Arenie zostanie wprowadzony system kolejkowania. Został on już sprawdzony podczas poprzednich koncertów artysty w ramach trasy, dlatego management zdecydował się zastosować go również w Gliwicach" - czytamy w infografice.

Organizatorzy podkreślają, że kolejkowanie dotyczy wyłącznie osób posiadających bilety na płytę, które nie mają przyporządkowanych miejsc numerowanych.

W godzinach 9:00 - 13:00 ochrona rozdawać będzie opaski, dzięki którym następnie uformuje się kolejka na koncert. "Opaski będą przyznawane losowo. Wcześniejsze ustawianie się w kolejce nie będzie uwzględniane" - podkreślono w komunikacie.

O godz. 16:30 wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy odbiorą wcześniej opaski, powinni zgromadzić się pod areną. Ochrona zacznie wówczas formować kolejkę wejściową - według numerów na opaskach. O godz. 18:30 rozpocznie się wpuszczanie.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotów, których nie wolno wnosić na teren imprezy oraz mapa PreZero Areny z dokładnie rozrysowanymi wejściami, parkingiem, dojazdem itp. dostępne są w mediach społecznościowych Winiary Bookings oraz na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku.

