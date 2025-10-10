Louis Tomlinson to gwiazdor muzyki pop, którego kariera wystartowała w 2010 r. za sprawą brytyjskiej wersji programu "X-Factor". Wokalista stworzył wówczas z czwórką innych uczestników show boysband o nazwie One Direction, który błyskawicznie stał się fenomenem na skalę światową. Po kilku latach pełnych sukcesów działalność grupy została jednak zawieszona, a jego członkowie rozpoczęli kariery solowe.

Louis Tomlinson odnosi niemałe sukcesy jako artysta solowy. Ma na swoim koncie dwa albumy długogrające ("Walls" i "Faith In The Future"), a także kilka głośnych współprac, m.in. z Bebe Rexhą czy Steve'em Aokim. Koncertuje w wielu zakątkach świata, wyprzedając bilety na największe areny i stadiony. W Polsce zaprezentował się już m.in. w łódzkiej Atlas Arenie czy krakowskiej Tauron Arenie, a kilka miesięcy temu był jedną z głównych gwiazd darmowej imprezy Łódź Summer Festival, na którą przybyło blisko 500 tys. ludzi!

Obecnie gwiazdor przygotowuje się do wydania swojego kolejnego krążka - "How Did I Get Here?". W wywiadach piosenkarz podkreśla, że nowy materiał będzie "słoneczny". Inspiracją do nagrania go była wizyta Tomlinsona w Santa Teresa na Kostaryce. Premiera zapowiedziana została na 23 stycznia 2026 r., a poprzedza ja m.in. oddanie w ręce fanów energetycznego i pozytywnego singla "Lemonade".

Louis Tomlinson ponownie wystąpi w Polsce! Gdzie i kiedy odbędzie się koncert?

Wraz z ogłoszeniem premiery trzeciego albumu Louis Tomlinson zapowiedział światową trasę koncertową, w ramach której promował będzie najnowsze wydawnictwo. "How Did We Get Here? World Tour" rozpocznie się 23 marca 2026 r. w Hamburgu w Niemczech, a zakończy 24 lipca w Miami w USA. Artysta odwiedzi po drodze wiele państw w Europie, Wielką Brytanię, Irlandię, Stany Zjednoczone oraz Kanadę.

Jednym z przystanków na trasie będzie także Polska! 4 kwietnia 2026 r. artysta wystąpi w gliwickiej PreZero Arenie! Muzyk ma w Polsce tysiące fanów, o czym przekonać się mógł już kilkukrotnie. Teraz będzie miał ku temu kolejną okazję!

Ile kosztują i gdzie kupić bilety na koncert Louisa Tomlinsona w Gliwicach?

Przedsprzedaż biletów na wydarzenie organizowane przez Winiary Bookings rozpoczyna się w piątek 10 października o godzinie 10:00. Wejściówki otrzymać można w certyfikowanych punktach takich jak: www.winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet i Ticketmaster.

Wejściówki na trybuny kosztują od 170 zł do 350 zł - w zależności od wybranego sektora na arenie. Z kolei za miejsce stojące na płycie trzeba zapłacić 260 zł.

