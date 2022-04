Louis Tomlinson rozpoczął solową karierę w 2017 roku, kiedy to piosenkarz wydał singel "Just Hold On". Regularne wydawanie kolejnych utworów spowodowało wzrost popularności gwiazdy. Po przesuwanym kilkukrotnie koncercie z powodu pandemii wreszcie mamy okazję usłyszeć go 13 kwietnia w COS Torwar. Jak najlepiej dojechać na miejsce koncertu?

Louis Tomlinson w Polsce. Kariera muzyka

Louis Tomilinson był jednym z członków zespołu One Direction. Jako grupa wydali łącznie 5 albumów i zagrali wiele koncertów na całym świecie. Ostatecznie brytyjski muzyk zdecydował się na karierę solową. Konsekwentna praca spowodowała wydanie pełnoprawnego albumu pod tytułem "Walls". Koncert w Warszawie 13 kwietnia będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu muzycznym 2022 roku.

Reklama

Clip One Direction One Thing

Louis Tomlinson w Polsce. Jak dojechać samochodem do COS Torwar

Osoby przejeżdżające przez Warszawę samochodem mogą być niemile zaskoczone. Na początku roku ruszyła przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Część z nich została przywrócona do ruchu, lecz w zmodyfikowanej formie. Budynek COS Torwar znajduje się przy ulicy Łazienkowskiej 6A, nieopodal Stadionu Legii.

Clip Louis Tomlinson Two of Us

Od strony północnej na Torwar najlepiej jechać Wisłostradą w kierunku Krakowa. Następnie kierujemy się wzdłuż Wybrzeża Gdańskiego, by ostatecznie skręcić w ulicę Solec. Tam znajduje się wjazd w ulicę Łazienkowską, gdzie stoi ośrodek sportowy. Ze wschodu dostać się możemy z Południowej Obwodnicy Warszawy, zjeżdżając na Wał Miedzeszyński. Za Mostem Łazienkowskim skręcamy w ulicę Solec, a następnie tak jak w poprzednim przypadku odbijamy w Łazienkowską.

Z południa kierujemy się trasą na Terespol, wzdłuż Doliny Służewieckiej. Kierujemy się ku Centrum, następnie przejeżdżając przez Czerniakowską. Mamy z niej bezpośredni zjazd na Torwar. Od zachodniej strony zjeżdżamy z A2, kierując się wzdłuż Alei Jerozolimskich. Później skręcamy w ul. Mieczysława Sokołowskiego "Grzymały", a przed Mostem Łazienkowskim skręcamy w prawo.

Instagram Post

Hala dysponuje płatnymi miejscami parkingowymi, których jest zaledwie 100. Można również zostawić auto na bezpłatnym parkingu, znajdującym się przy przystanku autobusowym "Legia-Stadion 2 / Torwar 5". Niestety przy większych wydarzeniach możemy liczyć się z zajętymi wszystkimi miejscami. Jeśli dystans jednego kilometra nie sprawia nam kłopotu, możemy zostawić samochód przy ulicy Myśliwieckiej, Rozbrat lub Przemysłowej. W związku z faktem, że koncert Louisa Tomlinsona odbywa się w tygodniu, miejsca parkingowe przy wspomnianych ulicach są płatne.

Louis Tomlinson w Polsce. Jak dojechać pociągiem do COS Torwar

Koleją dojeżdżamy na dworzec PKP Warszawa Centralna. Możemy się na nim przesiąść na przewozy regionalne, które dojeżdżają do stacji Warszawa Powiśle. Z niej do Torwaru mamy zaledwie 25 minut drogi na nogach.

Przy dworcu jest także przystanek autobusowy, z którego odjeżdża linia 109, kursująca bezpośrednio pod kompleks. Możemy również dojechać autobusem linii 525 i wysiąść na przystanku Torwar, oddalonym od budynku o 500 metrów. Należy natomiast pamiętać, że 525 na Torwarze zatrzymuje się wyłącznie na żądanie pasażera.

Louis Tomlinson w Polsce. Jak dojechać komunikacją miejską na koncert

W pobliżu Torwaru znajduje się kilka przystanków komunikacji miejskiej. Dzięki temu osoby z Warszawy i okolic mogą odnaleźć transport idealny dla siebie.

W przypadku przejazdu autobusem najbliżej punktu docelowego jest przystanek Legia - Stadion oraz Torwar. Najbezpieczniej dojechać linią 171 oraz 109, gdyż obie linie kończą kurs pod miejscem koncertu. Istnieje również możliwość dojechania liniami:

138 - kierunek Utrata,

- kierunek Utrata, 107 - kierunek Esperanto,

- kierunek Esperanto, 141 - kierunek Wołoska,

- kierunek Wołoska, 151 - kierunek Rechniewskiego,

- kierunek Rechniewskiego, 185 - kierunek Chełmska,

- kierunek Chełmska, 187 - kierunek Ursus-Niedźwiadek.

Dojazd autobusem jest najszybszą oraz najwygodniejszą formą transportu na to wydarzenie. W przypadku przystanków tramwajowych oraz metra, musimy przejść jeszcze 2 kilometry do celu. Jadąc tramwajem należy wysiąść na przystanku Most Poniatowskiego lub Plac Unii Lubelskiej. Przystanek metra nosi nazwę Politechnika.

Więcej newsów o gwiazdach i muzycznych wydarzeniach, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętsze wydarzeń znajdziecie na naszym Facebooku Interia Muzyka .

***

Zobacz też:

Pink Floyd z premierowym utworem! Posłuchaj "Hey Hey, Rise Up!"

sanah i Daria Zawiałow razem. Posłuchaj piosenki "Eldorado"

Rammstein prezentują "Zick Zack"! Klip nagrali w Polsce