Lenny Kravitz: Koncert w Łodzi. Co usłyszymy? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W środę (8 maja) w Atlas Arenie w Łodzi wystąpi Lenny Kravitz promujący swoją płytę "Raise Vibration". Będzie to już siódmy koncert amerykańskiego muzyka w naszym kraju.

Lenny Kravitz powraca do Polski /Santiago Bluguermann /Getty Images

Po raz pierwszy Lenny Kravitz zawitał do Polski w 2004 roku. Muzyk promował wówczas wydany w tym samym roku album "Baptism", a koncert odbył się 26 czerwca na warszawskim Bemowie.



Kravitzowi na scenie towarzyszył zespół w składzie: John Paul Daley (bas), Craig D. Ross (gitara), George Laks (instrumenty klawiszowe), Zoro (perkusja), sekcja dęta w składzie: Michael Devin Hunter, Michael Leonhart, Harold Todd oraz chórek w składzie: Tawatha Denise Agee, Khadijah Islah Mohammed, Allen Sovory II.

Druga wizyta Lenny'ego odbyła się w 2009 roku, kiedy to w ramach trasy nazwanej "LLR 20(09)" Kravitz obchodził jubileusz 20-lecia kariery muzycznej oraz promował wydany rok wcześniej album "It Is Time for a Love Revolution". Koncert odbył się 20 czerwca na Bulwarach Wiślanych w Krakowie.

Na kolejną wizytę Lenny'ego polscy fani czekali dwa lata. Tym razem występ odbył się w warszawskiej Hali Torwar. Ten wyprzedany koncert odbył się 9 listopada 2011 roku i był to przystanek na trasie promującej wydany kilka miesięcy wcześniej album "Black and White America". Europejską cześć tej trasy nazwano "Black and White Europe".

Kravitz wkrótce ponownie odwiedził Polskę w ramach trasy promująca "Strut". 15 grudnia 2014 roku zagrał w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert pierwotnie miał się odbyć 3 listopada, ale został przesunięty o kilka tygodni z powodu choroby Lenny'ego.

Kilka miesięcy po koncercie w Łodzi Lenny ponownie zawitał do Polski. Wystąpił w Ergo Arenie w Gdańsku. To był ostatni europejski koncert w ramach jego trasy.

Ostatni jak dotąd koncert w Polsce miał miejsce w Tauron Arenie Kraków 8 czerwca 2018 roku, a odbył się w ramach trasy "Raise Vibration Tour". Jako support tym razem wystąpił Curtis Harding, amerykański wokalista pasujący stylem do Kravitza, grający zarówno rock, blues, jak soul i gospel.

Kolejną odsłonę europejskiej części trasy "Raise Vibration Tour" Kravitz rozpoczął pod koniec kwietnia w Ljubljanie (Słowenia), odwiedzając jeszcze kolejno Austrię, Macedonię i Bułgarię. Z nowego albumu z dużym prawdopodobieństwem usłyszymy utwory "Low", "Here to Love", "We Can Get It All Together" i "Who Really Are the Monsters?".

Z wcześniejszych przebojów możemy oczekiwać na "Again", "Let Love Rule", "Mr. Cab Driver", "Fly Away", "I Belong to You", "It Ain't Over 'Til It's Over" i "Are You Gonna Go My Way" oraz "American Woman" (w oryginale Guess Who) i "Get Up, Stand Up" Boba Marleya & The Wailers.

Lenny'ego w Łodzi poprzedzi nigeryjsko-amerykańska wokalistka, modelka i artystka wizualna Annahstasia Enuke. 23-letnia soulowa artystka z Los Angeles w hipnotyzujący wokal wplata swoją duchową ewolucję.

Szczegółowa rozpiska koncertu w Łodzi (w sprzedaży zostały pojedyncze bilety):

17:30 - Early entrance

18:00 - otwarcie bram

20:00 - Annahstasia Enuke

21:00 - Lenny Kravitz.



Kravitz urodził się w Brooklynie, w stanie Nowy Jork. Jest jedynym dzieckiem Seymoura "Sy" Kravitza, czołowego producenta telewizyjnej sieci NBC pochodzenia rosyjsko-żydowskiego i pochodzącej z Bahamów aktorki Roxie Alberthy Roker.

Dzieciństwo spędził głównie na Manhattanie i Brooklynie w towarzystwie Milesa Davisa, Counta Basiego, Elli Fitzgerald i Duke'a Ellingtona.

Po przeprowadzce do Los Angeles w 1982 roku ukończył Beverly Hills High School, gdzie zaprzyjaźnił się ze Slashem, późniejszym gitarzystą zespołu Guns N' Roses.

Kravitz to muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny i aranżer, a także aktor ("Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Hej, skarbie" i "Kamerdyner"). Czterokrotny laureat nagrody amerykańskiego przemysłu fonograficznego Grammy.

