Queens of the Stone Age to zespół założony w drugiej połowie lat 90. przez Josha Homme'a, wcześniej znanego z formacji Kyuss. Grupa szybko zyskała status innowatorów rocka alternatywnego, balansując między ciężkimi riffami, psychodelicznymi aranżacjami a elektroniką i grunge'ową surowością. Na przestrzeni ośmiu studyjnych albumów QOTSA stworzyli rozpoznawalny, hipnotyzujący styl, czego dowodem są takie utwory jak "No One Knows", "Go With the Flow", "Make It Wit Chu" czy "Emotion Sickness".

Powrót na żywo po przymusowej przerwie

Queens of the Stone Age zawitali ostatnio na europejskie sceny w 2023 roku, promując album "In Times New Roman…". Latem 2024 roku musieli jednak przerwać trasę koncertową - Josh Homme został zmuszony do powrotu do USA i przejścia operacji. Zespół ogłosił odwołanie wszystkich koncertów do końca 2024 roku, podkreślając, że priorytetem jest zdrowie lidera. Wcześniej Homme ujawnił, że zmagał się z chorobą nowotworową.

Queens of the Stone Age chętnie wracają do Polski

Formacja Josha Homme'a odwiedziła Polskę już sześciokrotnie. Pierwszy koncert odbył się w 2000 roku w warszawskim klubie Proxima. Następnie zespół występował głównie w ramach dużych festiwali - m.in. Open'er Festival w Gdyni (2005, 2011, 2023) czy Orange Warsaw Festival (2018). QOTSA pojawili się też na Impact Festivalu (2014). Nadchodzący koncert w COS Torwar będzie ich siódmym występem w Polsce. Bilety są dalej dostępne do nabycia na platformie ebilet.pl. Organizatorem wydarzenia jest Alter Art. Jako support wystąpi formacja So Good.

Ciekawostki, które budują legendę

Queens of the Stone Age to nie tylko muzyka - to również fascynująca historia współprac i nieoczywistych decyzji artystycznych. Na albumach grupy gościnnie pojawiali się tacy artyści jak Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana), Elton John, Alex Turner (Arctic Monkeys) czy Mark Lanegan (Screaming Trees). Grupa znana jest z braku jednego, stałego stylu - każda płyta eksploruje inne brzmienie, od desert rocka po taneczny rock alternatywny. Josh Homme stworzył też projekt Them Crooked Vultures z Johnem Paulem Jonesem (Led Zeppelin) i Dave'em Grohlem.

Regulamin - co warto wiedzieć

Organizator koncertu, Alter Art, przypomina o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie COS Torwar. Nie wolno wnosić m.in.:

toreb większych niż 36 × 36 × 15 cm,

ostrych parasolek,

profesjonalnych aparatów fotograficznych (z wymienną optyką, zoomem powyżej 6×),

jedzenia i napojów (chyba że dotyczą specjalnej diety udokumentowanej medycznie).

Dodatkowo zabronione są używki, przedmioty zakazane, drony, deskorolki i hulajnogi. Na miejscu dostępny będzie depozyt - koszt przechowania jednego przedmiotu to 30 zł.

Dojazd na COS Torwar - praktyczne wskazówki

COS Torwar znajduje się przy ul. Łazienkowskiej 6A, tuż obok stadionu Legii, niedaleko centrum Warszawy. Najwygodniejszy dojazd zapewnia komunikacja miejska:

Autobusy: linie 131, 138, 141, 151, 159 - przystanek "Torwar", 2 minuty pieszo,

Pociągi SKM/KM: stacja Warszawa Powiśle, ok. 15-20 minut spacerem,

Metro: linia M1 - przesiadka na autobus przy stacji Politechnika.

Z Dworca Centralnego najlepiej dojechać autobusem 131 (ok. 12 minut). Z lotniska Chopina - linia 188 lub SKM do centrum, a potem przesiadka. W pobliżu dostępne są też miejsca parkingowe, choć ich liczba jest ograniczona.

