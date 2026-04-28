Lady Pank to jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny rockowej. Jego historia sięga 1981 r., kiedy to Jan Borysewicz we Wrocławiu zwerbował ekipę utalentowanych muzyków. Niedługo później dołączył do niego Janusz Panasewicz, do dziś będący głosem i fundamentem grupy. Skład formacji wielokrotnie się zmieniał, lecz jej trzon przez kolejne dekady pozostawał taki sam. Artyści wydali ponad 20 płyt studyjnych, zagrali na największych halach w kraju i wylansowali przeboje takie jak "Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona" czy "Zawsze tam, gdzie ty".

Lady Pank obchodzi 45-lecie działalności scenicznej! Świętują na trasie koncertowej

W tym roku zespół Lady Pank obchodzi swoje 45-lecie działalności artystycznej. Muzycy postanowili hucznie świętować i z tej okazji już w marcu zainaugurowali jubileuszową trasę koncertową. Tournee wystartowało w Warszawie - w hali COS Torwar - a obecnie odwiedza pozostałe miasta Polski.

"Koncert na Torwarze zainauguruje trasę, która jak żadna inna do tej pory przeprowadzi nas przez pełną rock'n'rolla historię grupy. O mniej lub bardziej znanych momentach, które tworzyły ją na przestrzeni czterech dekad, opowiedzą ze sceny sami członkowie Lady Pank. Zarówno dla nich, jak i dla słuchaczy będzie to podróż pełna osobistych wspomnień i emocji!" - zapowiadali organizatorzy przed rozpoczęciem trasy.

Co działo się na jubileuszowym koncercie Lady Pank w Krakowie?

Za nami jubileuszowy występ Lady Pank w Krakowie! 26 kwietnia na TAURON Arenie rządził rock and roll oraz ponadczasowe hity, które pokolenia Polaków znają do dziś. Występ legendarnej grupy z Borysewiczem i Panasewiczem na czele był podróżą pełną osobistych wspomnień i emocji.

Publiczność w studiu "MBTM" od razu wstała. Natalia Szroeder: To się nazywa pewność siebie Polsat Promocja