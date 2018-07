Kraków Live Festival: A$AP Rocky wystąpi w Polsce

Gwiazdą drugiego dnia Kraków Live Festival (17-18 sierpnia) będzie amerykański raper A$AP Rocky.

Przypomnijmy, że headlinerem pierwszego dnia będzie inny znany amerykański raper - Kendrick Lamar.

A$AP Rocky pod koniec maja wydał trzeci album "Testing".

"Wolę eksperymentować i rozwijać się z moją publicznością. To co teraz robię to nie jest tylko rapowanie - to robienie muzyki" - mówił w rozmowie z "GQ".

Na płycie tradycyjnie nie zabrakło gości, wśród których znaleźli się Moby, Frank Ocean, FKA Twigs czy Skepta.

A$AP Rocky powróci do Polski trzy lata po występie podczas Open'er Festival.

Ceny biletów:

karnet 2-dniowy - 379 zł

karnet 2-dniowy + pole namiotowe - 439 zł

bilet jednodniowy - 219 zł.