Kraków Live Festival 2019: Post Malone, DJ Snake i inni

Kraków Live Festival ogłosił pierwsze gwiazdy, które zobaczony na tegorocznej edycji imprezy. W byłem stolicy Polski wystąpią Post Malone, Macklemore, DJ Snake oraz Years & Years.

Post Malone wystąpi ponownie w Polsce /Piotr Hukalo / Polska Press / East News

Post Malone to jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Pochodzący z Syracuse twórca na koncie ma dwa albumy studyjne - "Stoney" (2016) oraz "beerbongs & bentleys" (2018), który już w dniu premiery uzyskał status platyny, a do tego bił rekordy popularności w serwisach streamingowych. W tygodniu premierowym płyta zgromadziła ponad 431 milionów streamów.

Płytę promował również numer "Rockstar" nagrany wraz z 21 Savage, który spędziła na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 cztery tygodnie i był jednym z najpopularniejszych singli 2018 roku.

Post Malone w 2018 roku po raz pierwszy odwiedził Polskę. Wystąpił na Open'er Festivalu.



Open'er Festival 2018: Post Malone 1 12 Post Malone Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 12

Wielokrotnym gościem w naszym kraju był natomiast zespół Years & Years.

Grupa została założona w 2010 roku, a jej debiut "Communion" ukazał się w 2015 roku. Płytę formacja promowała singlami "Desire" (sprawdź w serwisie Teksciory.pl), "King" (posłuchaj w serwisie Teksciory.pl) i "Shine" (posłuchaj!), które podbijały listy przebojów. Drugi album zespołu - "Palo Santo" - ukazał się w 2018 roku. Na krążku znalazł się m.in. utwór "If You’re Over Me" (posłuchaj w serwisie Teksciory.pl).

Open'er Festival 2018: Years & Years 1 16 Years & Years Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 16

Pierwszy raz w Polsce pojawi się natomiast DJ Snake - autor takich przebojów jak "Taki Taki", "Turn Down For What", "Let Me Love You" oraz raz z Major Lazer stworzył hit "Leon On".



Clip DJ Snake Taki Taki - ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

Pierwsze festiwalowe ogłoszenia uzupełnił Macklemore, którego solową dyskografię zamyka album "Gemini" z 2017 roku. Raper ma też na swoim koncie owocną współpracę z Ryanem Lewisem, z którym nagrał dwie świetnie przyjęty płyty i wypuścił w eter takie single jak "Can't Hold Us", "Thrift Shop" oraz "Downtown".



Macklemore & Ryan Lewis w Łodzi (18 marca 2016 r.) 1 13 Macklemore na koncercie w Łodzi Autor zdjęcia: Tomasz Stańczak Źródło: 13

Kraków Live Festival w tym roku odbędzie się w dniach 16 - 17 sierpnia na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.