Zespół Korn miał wystąpić jako headliner na Impact Festival. Wydarzenie zaplanowane było na 2 czerwca 2020 roku w Warszawie. Pomimo rezygnacji z projektu, po zniesieniu obostrzeń związanych z koronawirusem, zespół nie zmienił swoich planów przyjazdu. Już 31 maja w COS Torwar będziemy mogli na żywo usłyszeć ich twórczość z pogranicza rocku, metalu i innych gatunków. Zanim natomiast do tego dojdzie sprawdźmy, jak dojechać na miejsce. Przedstawiamy wskazówki dojazdu na COS Torwar w Warszawie.

Korn w Polsce. Informacje o zespole

Zespół Korn powstał w 1993 roku. Rok później zespół wydał swój pierwszy album, którym osiągnął światowy sukces. To właśnie album "Korn" pozwolił ludziom poznać nowe brzmienie muzyki z pogranicza rocka i metalu. Nic więc dziwnego, że do dzisiaj uważa się ich za jednych z prekursorów nu-metalu. Od momentu powstania Korn sprzedał ponad 40 milionów płyt, otrzymał dwie nagrody Grammy oraz ustanowił wiele niepokonanych do dzisiaj rekordów. Wciąż nie boją się przekraczać kolejnych barier gatunkowych i mieszać rock, metal i muzykę alternatywną. Już 31 maja o godzinie 20:10 COS Torwar zostanie przejęty przez Korn i najlepsze utwory ze wszystkich 14. wydanych albumów!

Reklama

Wideo youtube

Korn w Polsce. Jak dojechać samochodem do COS Torwar w Warszawie

Budynek COS Torwar Warszawa znajduje się przy ulicy Łazienkowskiej 6A, nieopodal Stadionu Legii.

Od strony północnej na Torwar najlepiej jechać Wisłostradą w kierunku Krakowa. Następnie kierujemy się wzdłuż Wybrzeża Gdańskiego, by ostatecznie skręcić w ulicę Solec. Tam znajduje się wjazd w ulicę Łazienkowską, gdzie stoi ośrodek sportowy. Ze wschodu dostać się możemy z Południowej Obwodnicy Warszawy, zjeżdżając na Wał Miedzeszyński. Za Mostem Łazienkowskim skręcamy w ulicę Solec, a następnie tak jak w poprzednim przypadku odbijamy w Łazienkowską.

Z południa kierujemy się trasą na Terespol, wzdłuż Doliny Służewieckiej. Kierujemy się ku Centrum, następnie przejeżdżając przez Czerniakowską. Mamy z niej bezpośredni zjazd na Torwar. Od zachodniej strony zjeżdżamy z A2, kierując się wzdłuż Alei Jerozolimskich. Później skręcamy w ul. Mieczysława Sokołowskiego "Grzymały", a przed Mostem Łazienkowskim skręcamy w prawo.

Instagram Wideo (IGTV)

Hala dysponuje płatnymi miejscami parkingowymi, których jest zaledwie 100. Można również zostawić auto na bezpłatnym parkingu, znajdującym się przy przystanku autobusowym "Legia-Stadion 2 / Torwar 5". Niestety przy większych wydarzeniach możemy liczyć się z zajętymi wszystkimi miejscami. Jeśli dystans jednego kilometra nie sprawia nam kłopotu, możemy zostawić samochód przy ulicy Myśliwieckiej, Rozbrat lub Przemysłowej. W związku z faktem, że koncert Korn odbywa się w tygodniu, miejsca parkingowe przy wspomnianych ulicach są płatne.

Korn w Polsce. Jak dojechać pociągiem do COS Torwar

Koleją dojeżdżamy na dworzec PKP Warszawa Centralna. Możemy się na nim przesiąść na przewozy regionalne, które dojeżdżają do stacji Warszawa Powiśle. Z niej do Torwaru na koncert zespołu Korn mamy zaledwie 25 minut drogi na nogach.

Przy dworcu jest także przystanek autobusowy, z którego odjeżdża linia 109, kursująca bezpośrednio pod kompleks. Możemy również dojechać autobusem linii 525 i wysiąść na przystanku Torwar, oddalonym od budynku o 500 metrów. Należy natomiast pamiętać, że 525 na Torwarze zatrzymuje się wyłącznie na żądanie pasażera.

OneRepublic w Polsce. Jak dojechać komunikacją miejską na koncert

W pobliżu Torwaru znajduje się kilka przystanków komunikacji miejskiej. Dzięki temu osoby z Warszawy i okolic mogą odnaleźć transport idealny dla siebie.

W przypadku przejazdu autobusem na koncert Korn najlepiej byłoby wysiąść na przystanku Legia - Stadion. Obecnie pod samo wejście główne COS Torwar nie dojeżdża żaden autobus miejski. Konieczne jest więc przejście jednej, dwóch ulic, oddalonych maksymalnie 500 metrów od terenu. Na miejsce dojechać można liniami:

107 - kierunek Kierbiedzia,

kierunek Kierbiedzia, 141 - kierunek Witolin lub P+R Al. Krakowska,

kierunek Witolin lub P+R Al. Krakowska, 159 - kierunek EC Siekierki,

kierunek EC Siekierki, 187 - kierunek Stegny.

Dojazd autobusem jest najszybszą oraz najwygodniejszą formą transportu na to wydarzenie. W przypadku przystanków tramwajowych oraz metra, musimy przejść jeszcze 2 kilometry do celu. Jadąc tramwajem należy wysiąść na przystanku Most Poniatowskiego lub Plac Unii Lubelskiej. Przystanek metra nosi nazwę Politechnika.

Wideo youtube

Więcej newsów o gwiazdach i muzycznych wydarzeniach, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętsze wydarzeń znajdziecie na naszym Facebooku Interia Muzyka .

***

Zobacz też:

Andy "Fletch" Fletcher (Depeche Mode) nie żyje. "Moją rolą jest stać z tyłu"

Scorpions: Koncert w Polsce w 2023 r. ogłoszony! [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Rammstein znowu zaskakuje. Zobacz teledysk do "Dicke Titten"