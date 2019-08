Koncert "Tak zaczynała się wojna" w Gdańsku. Gościnnie Sabaton [TRANSMISJA, PROGRAM, BILETY]

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 2019 r. o godzinie 20.00 na scenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku rozpocznie się widowisko muzyczne "Tak zaczynała się wojna".

Na koncercie "Tak zaczynała się wojna" zaśpiewają m.in. Margaret i Grzegorz Hyży /Tomasz Urbanek/DDTVN / East News

"Tak zaczynała się wojna" to widowisko muzyczne, na które składają się kompozycje obrazujące grozę wojny, którymi pragniemy oddać atmosferę tamtych chwil. Pozornie neutralny tytuł koncertu kryje w sobie to wszystko, co zdarzyło się we wrześniu 1939 roku: walkę o przetrwanie, lęk i rozpacz, bezsilny gniew ludzi, którym odebrano prawo do normalnego życia, ale równocześnie heroizm Polaków i bestialstwo okupantów, którzy dążyli do eksterminacji polskiej ludności - czytamy na stronie wydarzenia.

Na scenie Muzeum II Wojny Światowej wystąpią Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Grzegorz Hyży, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Natalia Nykiel, O.S.T.R, Bovska, Janusz Radek, Ralph Kaminski, Michał Kowalonek, The Dumplings, Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Tomasz Szymuś Orkiestra.

Widowisko "Tak zaczynała się wojna" poprowadzi Antoni Pawlicki, a całość pokaże na żywo TVP2.

W koncercie wykorzystane będą fragmenty prawdziwych dialogów i dokumentów, które zostały z tamtych czasów, oraz historie cywilnych bohaterów m.in. takich jak Tadzio Jasiński użyty jako żywa tarcza przez Niemców podczas atakowania Grodna.



Gościem specjalnym będzie powermetalowy zespół Sabaton, który w swoim dorobku ma utwory poświęcone polskiej historii, m.in. tej z czasów II wojny.

Popularność w naszym kraju dał Szwedom numer "40:1" opisujący bitwę pod Wizną. Z kolei "Uprising" opowiada o powstaniu warszawskim z 1944 r.

Bilety na koncert kosztują 10 zł (ulgowy) i 20 zł (normalny).