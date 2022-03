Celem "Save Ukraine - #Stop War" jest dotarcie do milionów ludzi na całym świecie, aby pomóc Ukraińcom przeżyć wojnę i ją wygrać. Charytatywny telewizyjny maraton koncertowy odbędzie się 27 marca, o godz. 17:30 (godzina 18.30 czasu kijowskiego). Będzie to transmisja nadawana w języku angielskim przez TVP, która później zostanie retransmitowana w innych 20 krajach Europy i świata znajdujących się w odmiennych strefach czasowych.

Koncert będzie można również obejrzeć na ekranach w specjalnie utworzonych strefach na głównych placach miast Europy - m.in. na warszawskim Placu Defilad, na Rynku Starego Miasta w Pradze, pod Bramą Brandenburską w Berlinie, na Trafalgar Square w Londynie czy na pl. Katedralnym w Mediolanie - a także na platformach streamingowych i w mediach społecznościowych.



Podczas koncertu emitowane będą wystąpienia polityków. Minister kultury Piotr Gliński podał na Twitterze, że głos zabiorą m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Polski Andrzej Duda oraz m.in. premierzy Kanady, Niderlandów, Czech i Hiszpanii. W centrum wydarzeń znajdzie się warszawskie studio Telewizji Polskiej. To właśnie stąd od prowadzący będą się łączyć z artystami, sportowcami, liderami opinii i wolontariuszami z całej Europy, którzy zamanifestują swoje wsparcie dla pogrążonej w wojnie Ukrainy.

Wideo International Charity Concert-Marathon Save Ukraine – #StopWar to take place on 27 March

Koncert "Save Ukraine - #StopWar" w TVP: Kto wystąpi?

W koncercie, który potrwa dwie godziny, wezmą udział muzycy, artyści, działacze społeczni, liderzy opinii, aktorzy, sportowcy oraz wolontariusze z całego świata. Wśród zaproszonych gości są światowej sławy zespoły i artyści, tacy jak: Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, zwycięzcy Eurowizji Salvador Sobral (Portugalia) i Netta (Izrael) i inni. W koncercie wezmą udział także ukraińscy artyści: Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala (laureatka Eurowizji), Go_A, MONATIK, Alyona Alyona i inni.

Koncert poprowadzą m.in. Timur Mirosznyczenko (komik, aktor i prezenter, współprowadził Eurowizję 2017 i Eurowizję Junior 2009 w Kijowie) i Masza Efrosinina (dziennikarka i prezenterka, współprowadziła Eurowizję 2005 w Kijowie). Część piosenkarzy, którzy wystąpią podczas maratonu, nagrało specjalnie na tę okazję nowe utwory.



Koncertowi będzie towarzyszyć zbiórka funduszy na rzecz poszkodowanych wojną i polepszenia sytuacji związanej z kryzysem humanitarnym w Ukrainie. Fundusze zebrane przed, podczas i po wydarzeniu trafią na oficjalne konta NBU Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy i zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb żywnościowych, zakwaterowanie dla osób, które opuściły swoje domy z powodu działań wojennych, zaspokojenie potrzeb związanych z zapewnieniem odzieży, zaopatrzeniem w leki, udzielaniem jednorazowej pomocy finansowej i innej pomocy związanej z priorytetowymi potrzebami życiowymi.



Maraton koncertowy "Save Ukraine - #StopWar" jest realizowany przez media ukraińskie: 1+1 media, zespół Atlas Festival i przy wsparciu narodowego operatora telefonii komórkowej Kyivstar, Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy. Inicjatorami pomysłu projektu są Atlas Festival i Kyivstar.Symbolem telewizyjnego maratonu koncertowego, wokół którego zbudowana jest cała komunikacja wizualna wydarzenia, jest słonecznik stworzony przez ukraińskiego malarza Daniela Skripnika.



Instagram Wideo (IGTV)

Jamala zabiega o wsparcie dla Ukrainy

Przypomnijmy, że Jamala była jedną z pierwszych gwiazd, która relacjonowała, co dzieje się w ostrzeliwanym przez Rosjan Kijowie.

Wokalistka w schronie w stolicy Ukrainy po rozpoczęciu wojny spędziła kilka dni. Następnie zdecydowała się uciekać z kraju. Gwiazda dotarła do Turcji, gdzie mieszka jej siostra, wcześniej przekraczając granie Rumunii i Bułgarii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Popularna ukraińska wokalistka musiała uciekać z kraju AFP

"To była moja decyzja o opuszczeniu schronu i udaniu się na granicę. Muszę być tak pomocna, jak to tylko możliwe. Odkąd przybyłam do Stambułu, udzieliłam około 30 wywiadów różnym międzynarodowym mediom. Co minutę bez wytchnienia myślę o tym, jak sprawić, by cały świat zrozumiał: to nie jest tylko wojna w Ukrainie. Nie. To bez wątpienia najbardziej rażąca zbrodnia XXI wieku" - podkreślała Jamala.

Od tego czasu aktywnie zabiega o wsparcie dla swojej ojczyzny, przypominając piosenkę "1944", z którą wygrała Eurowizję.

Instagram Post

Jamala i jej piosenka "1944"

Jamala reprezentująca Ukrainę w 2016 roku wygrała konkurs Eurowizji. Do Sztokholmu przyjechała z piosenką "1944". Utwór porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do ówczesnej sytuacji na Ukrainie (w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję).

"Chciałam zaśpiewać piosenkę o mojej prababci Nazalkhan i tysiącach Tatarów krymskich, którzy nigdy nie otrzymali szansy powrotu na Krym. Ten rok zmienił ich życie na zawsze" - mówiła w rozmowie z AFP jeszcze przed Eurowizją.

Wideo LIVE - Jamala - 1944 (Ukraine) at the Grand Final of the 2016 Eurovision Song Contest

- Jestem ogromną patriotką, zawsze byłam już od wczesnej młodości! Życiowym celem mojego taty był zawsze powrót na Krym - opowiadała w rozmowie z Interią w 2016 r.