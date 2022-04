Po Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii przyszła kolej na Hiszpanię, która 6 kwietnia w Madrycie zorganizuje charytatywny koncert. Cały dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przekazany na działania humanitarne prowadzone za pośrednictwem UNHCR, Czerwonego Krzyża i Hiszpańskiej Komisji ds. Uchodźców.

Według komunikatu opublikowanego przez Ukrinform, wystąpią hiszpańscy muzycy, w tym uczestnicy kilku konkursów Eurowizji. Nie zabraknie oczywiście ukraińskich akcentów. Wiadomo, że Ukrainę reprezentować będzie Nastia Kamienskich znana pod pseudonimem scenicznym NK i Jamala, która wystąpi ze swoim przejmującym utworem "1944". Tę samą piosenkę zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku zaprezentowała podczas marcowego koncertu charytatywnego w Birmingham.

Obok Jamali na scenie pojawi się doskonale znany polskiej publiczności Luis Fonsi (ten od wielkiego przeboju "Despacito"), a także m.in.: Malu, Vanesa Martin, Dvicio, Manuel Carrasco, Pastora Soler - która reprezentowała Hiszpanię podczas konkursu Eurowizji w 2012 roku - i Edurne, która reprezentowała swój kraj w konkursie w 2015 roku. Na scenie pojawi się również pochodząca z Kuby Chanel, która będzie reprezentowała Hiszpanię podczas tegorocznej Eurowizji w Turynie.

Dwugodzinny koncert będzie transmitowany przez organizatora, hiszpańską telewizję RTVE w tzw. prime time. Oprócz występów 25 artystów w programie przewidziano również wywiady z gwiazdami oraz reportaże z Ukrainy.

Jamala zabiega o wsparcie dla Ukrainy

Przypomnijmy, że Jamala była jedną z pierwszych gwiazd, która relacjonowała, co dzieje się w ostrzeliwanym przez Rosjan Kijowie.

Wokalistka w schronie w stolicy Ukrainy po rozpoczęciu wojny spędziła kilka dni. Następnie zdecydowała się uciekać z kraju. Gwiazda dotarła do Turcji, gdzie mieszka jej siostra, wcześniej przekraczając granie Rumunii i Bułgarii.

"To była moja decyzja o opuszczeniu schronu i udaniu się na granicę. Muszę być tak pomocna, jak to tylko możliwe. Odkąd przybyłam do Stambułu, udzieliłam około 30 wywiadów różnym międzynarodowym mediom. Co minutę bez wytchnienia myślę o tym, jak sprawić, by cały świat zrozumiał: to nie jest tylko wojna w Ukrainie. Nie. To bez wątpienia najbardziej rażąca zbrodnia XXI wieku" - podkreślała Jamala.

Od tego czasu aktywnie zabiega o wsparcie dla swojej ojczyzny, na charytatywnych koncertach dla Ukrainy w różnych krajach przypominając piosenkę "1944", z którą wygrała Eurowizję. M.in. dzięki zaangażowaniu wokalistki zebrano ponad 83 mln euro z tych występów.



Jamala i jej piosenka "1944"

Jamala reprezentująca Ukrainę w 2016 roku wygrała konkurs Eurowizji. Do Sztokholmu przyjechała z piosenką "1944". Utwór porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do ówczesnej sytuacji na Ukrainie (w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję).

"Chciałam zaśpiewać piosenkę o mojej prababci Nazalkhan i tysiącach Tatarów krymskich, którzy nigdy nie otrzymali szansy powrotu na Krym. Ten rok zmienił ich życie na zawsze" - mówiła w rozmowie z AFP jeszcze przed Eurowizją.

- Jestem ogromną patriotką, zawsze byłam już od wczesnej młodości! Życiowym celem mojego taty był zawsze powrót na Krym - opowiadała w rozmowie z Interią w 2016 r.