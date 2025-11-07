Kolejne ogłoszenie od Bittersweet Festival! Znamy drugiego headlinera

W sierpniu 2025 roku odbyła się pierwsza edycja nowego festiwalu na mapie Polski - poznańskiego Bittersweet Festival.

Organizująca wydarzenia agencja Good Taste Production zaprosiła na sceny m.in. Post Malone'a, Nelly Furtado, Empire Of The Sun, Peggy Gou, Natashę Bedingfield, Hurts czy Loreen. W polskiej reprezentacji znaleźli się z kolei m.in. Taco Hemingway, Bedoes czy Julia Wieniawa.

"Wiemy, że festiwal, to nie tylko muzyka. To przede wszystkim ludzie i emocje, ich doświadczenia i przeżycia, doznania i sentymenty, słodko-gorzkie rozstania i powroty. BITTERSWEET Festival ma pobudzać zmysły i tworzyć wspomnienia" - mówią organizatorzy.

Bittersweet Festival 2026: znamy więcej szczegółów!

Pierwszym headlinerem został zespół Gorillaz, który ostatnio Polskę odwiedził w 2018 roku. Tej grupy i ich przebojów, takich jak "Clint Eastwood" czy "Feel Good Inc", nie trzeba nikomu przedstawiać.

Teraz dowiedzieliśmy się, że na dużej scenie pojawią się również panowie z Twenty One Pilots. "W tym roku przypada 10-lecie płyty 'Blurryface', która wprowadziła zespół na szczyty list popularności, przyniosła platynowe i diamentowe wyróżnienia oraz była pierwszym rozdziałem historii, którą zespół rozwijał na kolejnych albumach, aż do wydanej we wrześniu tego roku płyty 'Breach'. Twenty One Pilots od lat konsekwentnie budują imperium, świat ukrytych znaczeń, pełnych rozmachu koncertów, z których jeden odbędzie się w sierpniu w Poznaniu! 'La-la, la-la, la-da-da! They'll be puttin' on a drum show!'" - czytamy w zapowiedzi.

Fani są zachwyceni ogłoszeniem. "Na to czekałam!", "Mocno w to wierzyłam i czekałam, dzięki!", "Wreszcie festiwal w Polsce, który czuję, że jest dla mnie", "No nie wytrzymam! Tego nie było w moim bingo! Do zoba", "Ktoś tu zabrał koronę Openerowi i biegnie przed siebie", "Jak wyście mi zaimponowali w tym momencie" - piszą w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że festiwal odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2026 roku, na Cytadeli w Poznaniu.