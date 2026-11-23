Colours of Ostrava 2027 odbędzie się w dniach 21-24 lipca 2027 roku w postindustrialnym kompleksie Dolní Vítkovice. Z poprzednich ogłoszeń dowiedzieliśmy się, że na przyszłorocznym festiwalu wystąpią m.in. Robbie Williams, Ellie Goulding i zespół 5 Seconds of Summer.

Wcześniej na scenie Ostravy stanęli m.in. Bob Geldof, Sinéad O'Connor, Björk, Sting, Iggy Pop, Alanis Morissette, Tame Impala, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Sigur Rós, N.E.R.D. czy The Cure.

Colours of Ostrava 2027: znamy kolejnych artystów!

Teraz do składu dołączył jeden z najważniejszych zespołów światowej sceny muzycznej ostatnich czterech dekad - Massive Attack. "Długo staraliśmy się o ten zespół. Pionierzy trip-hopu i jedni z najbardziej wyrazistych artystów na scenie muzycznej, którzy aktywnie angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska, między innymi ograniczając ślad węglowy podczas swoich koncertów. (...) To nie tylko wyjątkowe muzyczne przeżycie, lecz także niezwykła oprawa wizualna, nad którą muzycy pracują od kilku lat, dbając o to, by jak najpełniej odzwierciedlała aktualne wydarzenia na świecie" - mówi Filip Kostalek, dyrektor artystyczny festiwalu.

Zespół zagra w czwartek, 22 lipca. "Ich koncert będzie przekrojową podróżą przez bogatą dyskografię zespołu. Massive Attack wrócą do Czech po dziewięciu latach. Wszystko wskazuje na to, że będzie to ich największy koncert w tym kraju. Skala produkcji i wymagania techniczne zespołu z pewnością będą odpowiadać randze tego wydarzenia. Massive Attack przygotowują dla publiczności interaktywny spektakl, który będzie nawiązywał do miejsca koncertu, z uwzględnieniem publiczności i otaczającej przestrzeni" - zapowiadają organizatorzy.

To jednak nie koniec ogłoszeń. W programie pojawią się także: brytyjski muzyk i autor piosenek Myles Smith, który zdobył popularność dzięki hitowi "Stargazing", Kingfishr, jeden z najpopularniejszych irlandzkich zespołów, który z pewnością zainteresuje miłośników irlandzkiego folku, Rhumba Club, za którym stoi muzyk Tom Falle, szwedzko-ukraińska artystka Olga Myko oraz pochodzący z Hawajów Mike Love.

W ostatnich dniach organizatorzy ogłosili także kolejnych artystów z Czech. Będą to: Mig 21, Monkey Business, Zrní, Midi Lidi i Mňága a Žďorp.

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