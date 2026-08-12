Mrągowo Undercover Festival to koncerty tribute bandów - artystów, którzy z dużą dbałością o szczegóły odtwarzają brzmienie, styl i sceniczny charakter największych gwiazd. Co ciekawe, wielu z nich współpracowało z "oryginałami" lub zdobyło ich uznanie.

Historia Undercover Festival rozpoczęła się w Warszawie, gdzie odbyły się dwie pierwsze edycje wydarzenia w Polsce. W 2025 roku festiwal zmienił lokalizację i po raz pierwszy zawitał na Mazury. Całość wydarzenia odbywa się w Amfiteatrze w Mrągowie.

"W sierpniowy, ciepły wieczór publiczność usłyszy największe hity, które od lat królują w top rankingach przebojów w radiach, na klubowych playlistach i parkietach oraz telewizyjnych reklamach czy w filmach" - czytamy w zapowiedzi. Na scenie pojawią się artyści oddający hołd Amy Winehouse, Bruno Marsowi, Taylor Swift, George'owi Michaelowi, Madonnie, Britney Spears oraz zespołowi Guns N' Roses.

Mrągowo Undercover Festival 2026: kto wystąpi?

Pierwszą gwiazdą będzie Tania Alboni, uznawana za jedną z najlepszych interpretatorek twórczości Amy Winehouse na scenie tribute. Do tej pory wystąpiła w 32 krajach, mając na koncie ponad 880 koncertów. Jeff Dingle od ośmiu lat wciela się scenicznie w Bruno Marsa, z kolei Taylor Reloaded to najważniejszy brytyjski zespół w hołdzie Taylor Swift.

Andrew Browning złoży hołd dla George'a Michaela, a Melissa odpowiada za projekt Madonna Tribute - należy ona do elitarnego grona artystów tribute, których koncerty sprzedały się łącznie w liczbie ponad miliona biletów. Na swoim koncie ma już ponad dwa tysiące występów w 37 krajach.

Absolute Britney to światowej klasy, elitarne wydarzenie poświęcone Britney Spears, którego twórcą jest uznana imitatorka Lucy Rose. Guns 2 Roses to natomiast najbliższa oryginałowi interpretacja twórczości Guns N' Roses, której koncerty czterokrotnie zaszczycili swoją obecnością członkowie legendarnego zespołu.



