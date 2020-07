Kiss: Koncert w Polsce przełożony na 2021 r. przez koronawirusa [NOWA DATA, NOWE MIEJSCE, BILETY]

W związku z pandemią koronawirusa koncert grupy Kiss w Polsce został przełożony na 2021 r. Zmianie uległo też miejsce występu - z Areny Gliwice na Atlas Arenę w Łodzi.

Grupa Kiss żegna się ze sceną /Kevin Winter /Getty Images

We wrześniu 2018 r. grupa Kiss ogłosiła serię pożegnalnych występów w ramach trasy "End of the Road".

Reklama

W jej ramach 18 czerwca Amerykanie zagrali w Tauron Arenie Kraków - był to ich pierwszy koncert w Polsce.

Muzycy postanowili jednak przedłużyć "End of the Road Tour" - pożegnalna trasa pierwotnie miała zakończyć się latem 2021 roku w Nowym Jorku.

15 lipca grupa miała pojawić się w Arenie Gliwice, ale w związku z pandemią koronawirusa cała tegoroczna trasa została przełożona na 2021 r. Zespół zapowiedział też, że oprócz ogłoszonych dziś miast zostaną dodane nowe koncerty.

"Czekamy. Jesteśmy gotowi. Kiedy ta pandemia się skończy i powiedzą nam, że wszyscy są bezpieczni - wstrząśniemy ziemią i waszym światem jak zawsze i jak nigdy dotąd" - mówi Paul Stanley (wokal, gitara).

"Nie możemy się doczekać, kiedy pandemia dobiegnie końca i każdy z nas będzie już bezpieczny. Planujemy wstrząsnąć waszym światem, gdy będzie już bezpieczny, dla was wszystkich i dla nas. Do zobaczenia w Europie!" - dodaje Gene Simmons (wokal, bas).



Liderów wspierają na scenie gitarzysta Tommy Thayer i perkusista Eric Singer.



Clip Kiss I Was Made For Lovin' You (Live From Inner Sanctum)

W związku z nowymi terminami, Kiss wprowadza do sprzedaży specjalne pakiety VIP i przedsprzedaż biletów dla fanklubu "KISS Army". Do niezapomnianych wrażeń, które czekają na VIP-ów, możemy zaliczyć między innymi: możliwość zrobienia prywatnego zdjęcia z zespołem, dostęp do ekskluzywnego saloniku przedkoncertowego oraz wycieczkę po backstage'u.

Wszystkie osoby, które zakupiły bilety na tegoroczny koncert Kiss w Gliwicach zgłaszają się do tej bileterii, w której nabyły bilet. Obydwa systemy dokonają przeniesienia wejściówek do Atlas Areny. Ostatecznie każdy klient otrzyma nowy bilet na przyszłoroczny koncert Kiss w Łodzi. Procedura zamiany wejściówek rozpocznie się od 27 lipca o godzinie 10:00. W tym samym czasie ruszy także sprzedaż biletów dla wszystkich, którzy ich nie kupili, a chcą pojechać na wydarzenie do Atlas Areny.

Sprzedaż biletów i pakietów VIP rozpocznie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

26 lipca 2020, niedziela, godz. 10:00 - sprzedaż pakietów VIP

26 lipca 2020, niedziela, godz. 10:00 - przedsprzedaż biletów dla "KISS Army"

27 lipca 2020, poniedziałek, godz. 10:00 - sprzedaż ogólna.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kiss Modern Day Delilah

Sprawdź tekst utworu "Modern Day Delilah" w serwisie Teksciory.pl

Dzięki swoim charakterystycznym koncertom na żywo, Kiss przez dziesięciolecia udowodnił, że tworzy najbardziej kultowy i rock'n'rollowy show. Członkowie Rock & Roll Hall of Fame, z ponad 100 milionami sprzedanych albumów, podkreślają, że ta trasa jest dedykowana milionom fanów z Kiss Army.

Grupa Kiss wydała 20 albumów, z których pierwszy ukazał się w 1974 r., a ostatni, "Monster" w 2012. Zespół ma w swoim repertuarze utwory w stylu glam rock, hard rock, heavy metal, rock'n'roll. Założyciele Paul Stanley i Gene Simmons w początkowym okresie twórczości byli pod silnymi wpływami muzyki The Beatles i rock'n'rolla, dlatego próbując stworzyć własny styl i brzmienie określali go jako "Heavy Metal Beatles".

Kiss w Krakowie - 18 czerwca 2019 r. 1 / 17 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Kiss w Tauron Arenie Kraków Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Cechami charakterystycznymi wizerunku scenicznego grupy były i pozostają: makijaż, kostiumy oraz pokazy pirotechniczne. Koszt przygotowania pojedynczego koncertu Kiss w latach 2008-2010 przekraczał niebagatelną, nawet jak na największe światowe imprezy artystyczne, kwotę 300 tys. dol., z czego większość poniesionych wydatków to koszt właśnie użytych sztucznych ogni.

Kiss w Krakowie - zdjęcia fanów 1 / 10 Zobacz zdjęcia fanów Kiss na koncercie w Tauron Arenie Kraków - 18 czerwca 2019 r. Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Aby utrzymać przystępne ceny biletów, zespół uzyskuje częściowy zwrot wysokich nakładów, organizując przed koncertem specjalne ekskluzywne spotkania z fanami. W trakcie spotkań można zadać pytania i zrobić sobie osobiste zdjęcie w otoczeniu zespołu. Koszt takiego spotkania jest też niebagatelny - ok. 1,5 tys. dol...

Clip Kiss Shout It Out Loud

Paul Stanley to The Starchild, Gene Simmons - The Demon. Pod pseudonimem The Spaceman występuje Tommy Thayer (do 2002 r. był to Ace Frehley), a The Catman to Eric Singer (do 2004 r. był nim Peter Criss).

Clip Kiss Rock & Roll All Nite

Studyjną dyskografię grupy zamyka 20. album "Monster" z października 2012 r. Zespół wydał później jeszcze koncertówkę "Kiss Rock Vegas" (2016) oraz składanki "Kiss 40" (2014) i "Kissworld" (2017).

60 lat Paula Stanleya z Kiss 1 / 15 Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij